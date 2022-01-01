“我的猫又掉毛啦!”相信这是很多铲屎官的心声和难点吧。掉毛的猫，不管掉多少，都是铲屎官心中的宝贝，可是如何去让猫主子掉毛次数少呢？这也是没有办法的。土耳其安哥拉猫，...
在喵星人团体中，土耳其梵猫算不上是最粘人的品种，但是由于期猫咪的因素特征，土耳其梵猫还是比较粘人的，土耳其梵猫会对主人产生一定程度的依赖性，喜欢和主人散步、玩耍，...
其实每一个品种的狗狗在饮食上面都是有其特殊性和需要注意的，卷毛寻回犬就是一种需要注意的狗狗，下面是茶杯宠物网分享的一些关于卷毛寻回犬的喂养注意事项，在喂养卷毛寻回...
也许你想不到，加拿大无毛猫可是一种肉食动物哦，因此如果想要给猫咪自制猫粮，主人可不要光给它们吃素。长期吃素的猫咪无法获取身体所需的营养，它们可能会表现为消瘦、消化...
贵宾犬也有一些细分领域的品种分类，主要的分类有巨型贵宾犬，玩具贵宾犬以及茶杯贵宾犬等，这些分类都是按照贵宾犬的大小进行区分的。玩具贵宾犬是被饲养的比较多的一种，因...
看到这样的文章也许你是一个养泰迪犬的新手，茶杯宠物网就来告诉你如果饲养一只泰迪犬，现在，终于可以拥有一只自己的小泰迪熊犬了！兴奋过后，面对一个弱小而活跃的生命，没...
喂养宠物狗，为其提供全部的营养物质十分重要，这样就可以防止狗狗呈现营养不良的状况。那么，在喂养宠物狗的过程中，如何才能非常好的确保狗狗营养均衡呢?狗狗的生长需要摄入...
对于购买萨摩耶来说，品相可能是我们首先要注意的一方面，更通俗一点的解释就是，长的好不好。这还有毛量和骨量等因素。耳朵也不要过大，并且一眼看上去是在微笑，这也是微笑...
幼年的萨摩耶宝宝通常是十分脆弱的。如何对这个时间的小萨宝宝喂养就是一个比较需要注意的问题。为了保障小萨宝宝安安全全的成长，再处于2、3个月的觉得，它的饮食就会变得非...
萨摩耶作为很多家庭饲养的犬种，一直受到大家的喜爱。而对于萨摩耶的一些养护问题，可能很多人不少那么清楚，下面就让我们来一起了解一下。 萨摩的呕吐中枢十分发达。当有害物...