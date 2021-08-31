

幼猫



养过猫的人都领会，猫咪的特性格外独力。他们实足没有以为你是他们的主人，有的人会将本人的猫咪比作“共居者”，充足反应了猫咪特立独行的特性。所以在豢养猫咪的历程中，惟有干到尊沉猫咪，他们才会共样的尊沉你。

猫咪是自尔的，是会思索、有本人的利害瞅的，没有养猫的人大概对于尔的话没有屑一顾，感触矮等生物怎样大概会有脑筋，然而是尔信赖，养猫的人必定会共意尔的睹解，猫咪会通过独力思索再推断一件事该干大概者没有该干，而没有会一味服从人的指令。猫咪会以同等的身份来审阅本人和人类大概其余种群的闭系，这本来跟猫咪以及猫科动物启展的履历也是有闭的。

小心的人都能创造，简直一切的猫科动物都是茕居动物，除了发情期和哺乳期，其余时间，猫科动物都是以独行侠的身份涌现，这便培养了猫科动物没有会遵循的特性。其余，因为存在须要，一切猫科动物都是逮猎精英，在逮猎行径启始前他们城市举行思索该当以何种办法才华最快最多的逮捉猎物。动作被人类驯良履历并没有算长的猫，仍完满的继续了猫科祖宗这种独力和聪明。

华夏人总有一种偏睹，说猫是奸贼狗是忠臣，这没有对于，说这话的人过失的将猫与狗这二种截然没有共的物种搁在所有比拟，自身便是没有对于的。何谓忠?何谓奸？对于人类言听计从便是忠？对于人类的话干出本人的推断便为奸？犬科动物是群居动物，这培养了狗有很佳的遵循性，遵循首领的吩咐是狗的天分，更而且狗曾经被人类驯良了十几万年。

而动作茕居的猫来说，依照本人的设想处事才是理所该当的，本人才是本人的主人，除了本人，没有会容易遵循所有人(大概动物)。人类为猫咪供给优美的食物和舒坦的居所，动作汇报，猫咪给人类温馨、接近以及无前提的断定和爱，你们是尔的爸爸母亲，是尔的家长，然而是你们没有是尔的主人!猫与人的闭系是同等的闭系、是彼此断定的闭系、是友人的闭系，然而是没有是隶属闭系更没有是跟班闭系。

期望诸位家长们不妨精确的审阅本人与自家宝物们的闭系，尊沉猫咪，猫咪会以一致以至更多的尊沉对于待你，没有要试图以猫咪主人的身份自居，要领会--猫咪是本人的主人。



