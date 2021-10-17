虽说当前曾经是秋季了，然而是秋老虎偶然也有炎热的时间，那气象炽热的时间，咱们怎样能帮帮加菲猫合理的落温呢？加菲猫由于身上是不汗腺的，所以散热也不会像人普遍经过身上分散出来，而是一个很巧妙的位子，经过脚垫举行散热的。

加菲猫的脚垫本来是有很大的功效。例如说它不妨防滑，更加是在一些比拟滑的瓷砖之类的场合步行是不妨起到很佳的防滑效验。其余也不妨散热。气象比拟热的时间加菲猫恰是经过本人的脚垫来散热。所以假如加菲猫的脚毛过长，会效率加菲猫散热;再有便是减震。加菲猫从高处往下跳，普遍不轻易受伤，重要便是成绩于它的脚垫。其余，猫咪擅长攀登，这是由于猫咪脚抓的固定效率。假如加菲猫的脚毛过长也便会会效率抓握和防滑的本领，预防跌倒。所以加菲猫也和狗狗普遍的，是须要时常建剪脚毛的。

天然，给加菲猫建剪脚毛的方式也很简略，建剪加菲猫的脚毛时尽大概预备圆头的铰剪，如许能躲免在加菲猫乱动时刺伤猫咪的脚爪。而后建剪脚毛时必定牢记建剪脚趾间的脚毛，假如猫咪不协同，先多加安慰，而后再举行建剪，长度只需建剪到展现脚爪的肉垫即可，建剪完之后不妨给加菲猫一点小零食动作赞美，让加菲猫渐渐对于剃脚毛养成趣味。

天然是不是剃了脚毛便高枕无忧了哦，更加是在夏天的时间，家长们不要把加菲猫搁在室外，大概者阳台上去豢养，气象炽热的话很轻易便中暑。最幸而凉快的室内，而且水必定要预备充溢，由于夏天搞燥，猫咪喝水便多，必定要勤加水。



