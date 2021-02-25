边境牧羊犬多大的时候可以吃肉？

对于边境牧羊犬来说，家长们能想到的对边境牧羊犬好就是给边境牧羊犬吃肉,因为无论是大狗还是小狗，狗狗都是喜欢吃肉的。而且肉质的营养也比较丰富,狗狗吃了也比较健康,但是要多大才能开始吃肉呢?

边境牧羊犬太小的时候不适合喂肉的，容易造成不消化，引起便秘或者腹泻等症状，如果主人想喂幼犬吃肉，建议等到边境牧羊犬2个月龄之后再喂，并且一定要把肉切成很小的丁块。另外，只喂肉也容易造成营养不均衡，要谷物、肉类、富含维生素的蔬菜适当搭配，还有一些蔬菜 是边境牧羊犬不能吃的，比如洋葱、大葱、大蒜韭菜，不要喂,还有一些刺激性比较大的食物不要喂，如何辣椒、香菜等。

从犬类营养学角度看，生肉(特别是生骨)对边境牧羊犬是最好的，因其未经高温烧煮或其它人工加工过程(例如狗粮的制作过程)，最有效保持食物原有营养和微量元素。所以国外较为提倡喂边境牧羊犬生食(主人有时间和条件的前提下。但是当然国内的食品卫生和安全确实是一个问题 ，加上如果有小孩的家庭考虑有感染弓形虫的危险的话，熟食可能更加合适以及合理。金毛可以吃一些鸡肉、鸭肉、猪肉、牛肉、鱼虾都是可以的，只要注意在喂肉的时候不要给金毛吃骨头，还有动物内脏也不要给金毛吃太多。

所以，肉，总的来说肯定是好的,只是说太小的边境牧羊犬不适合喂，并且最起码要长到2个月以上，喂的太早的话，也相当于是害自己家的狗狗，需要家长们明白。