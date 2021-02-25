还没断奶的吉娃娃要怎么喂养？

一般来说，吉娃娃的喂养和其他品种的狗狗一样，都没有特别的复杂，但是对于未断奶的狗狗就要多操心了，在饲养上面需要了解的也会更多。

首先吉娃娃出生后，身躯上的毛发稀少，调温机能尚未完全形成，对这个环境温度市场变化的新环境，透露看诸多的不适应。它们需要通过哺乳来摄取身体成长所需要的营养，为此，饲养者在为吉娃娃做好防寒保暖的工作之外，还要加强吉娃娃母犬的食物营养管理。另外在哺乳期的吉娃娃身体骨骼没有成长好，骨骼都很软，站立行走都非常的不稳。弱小的吉娃娃都容易受到外界物体的压迫或者是被行人踩踏等等。为了保证没断奶的吉娃娃生命安全，饲养者应该加强对吉娃娃的管理和看护，防止吉娃娃受到任何的伤害。

没断奶的吉娃娃主要依靠哺乳来摄取自身成长的营养物质。在日常管理上也要细心照料、一丝不苟。最好选择适合专业的羊奶粉，帮助狗狗在没断奶前保证自身的营养需求。在天气晴朗风和日丽的时间里，饲养者可以将吉娃娃放在室内有阳光的地方，让吉娃娃能沐浴到阳光的温暖。这样可以促进吉娃娃身体的钙质吸收，促进骨骼的成长。同时可以杀死狗窝或者吉娃娃身上的细菌,可以有效的保护吉娃娃的身体健康。

最后平时的照料没有什么问题的话，几乎也不会有什么大问题，不过要特别的关注小狗在照料过程中有没有生病，生病要及时治疗，对于幼犬尤其是没断奶的幼犬来说，生病无疑就是过了一道鬼门关，一定要及时治疗。