看到这样的文章也许你是一个养泰迪犬的新手，Q宠网就来告诉你如果饲养一只泰迪犬，现在，终于可以拥有一只自己的小泰迪熊犬了！兴奋过后，面对一个弱小而活跃的生命，没有经验的你难免手忙脚乱一番。下面这些知识可能对你如何喂养泰迪熊犬有一定的帮助，由于在太低犬小的时候一两个月的时候主要是吃狗妈妈的母乳，通常也不会有什么大的问题，那么下面Q宠网就从两个月的泰迪犬说起。





泰迪犬的喂养

两个月左右的泰迪熊犬的喂养方法：





1、饮食营养均衡，定时定量

幼犬消化能力弱，人的食物对它来说既诱惑又危险。因此主人一定要狠下心来，只给小狗提供专门优质的犬类食品。要养成定时喂食的习惯，平时不要随便给它吃零食。避免让幼犬养成挑食的坏毛病而导致营养失调。每次喂食不要过饱，一般7-8分饱就可以了。

2、通过幼犬的粪便状况，了解健康状况

注意观察幼犬大便的颜色、气味和有无虫体，正常粪便呈条状、软硬适度、呈微黄色。但也可能受食物的影响，如：食用肉食或动物肝脏时，粪便一般呈黑色。尿呈淡黄色且清亮透明，清晨第一次撒尿，颜色会深一些，如发现尿液颜色一直较深，就要怀疑是否生病。

3、注意保暖，避免着凉

别以为只有冬季才需要保暖，夏季也同样需要。注意不要让幼犬的腹部长时间着地，这样很容易着凉，会引起拉稀或感冒。

4、别跟它出门散步

在五个月前，幼犬不宜出门散步，由于幼犬的骨骼未发育完全，长时间走路会导致四肢骨变形，同时还容易感染疾病。但可以陪它在室内玩耍。

5、多接触阳光

当阳光不是很强烈，室外温度不是太高时，应多带狗狗出去晒太阳，晒太阳有利于幼犬骨骼生长。

6、免疫工作很重要

幼犬出生2个月后，从母体带来的抗体已几乎消失，此时最容易感染各种病毒性疾病。 因此，最为重要的是先接种犬瘟热、犬细小病毒和传染性肝炎等疫苗。这样才能有备无患。





三个月的泰迪熊犬的喂养方法：





1、对幼犬进行基础教育

人需要教育，狗狗也一样。三个月大时，就可以进行基础教育了。首先，要让他养成良好的进食习惯，有些狗狗进食时，喜欢边吃边玩，如果发现此种情况，应马上把它的食盆取走，并让它看到，等到下次喂食的时候再让他吃，这样几次下来就会有效果。

2、别让它胡乱进食

这个年龄的幼犬特别喜欢从地上乱捡东西吃，所以，主人应注意室内地面的卫生情况。有些误食的异物会随粪便一起排出，但有些会损伤胃乳肠粘膜或造成肠梗阻，所以如果发现有剧烈呕吐与腹痛时，应该及时就医。

3、有意识地训练幼犬排泄

训练幼犬定点大小便，应用报纸沾上狗的尿液，放在你希望它排便的地方，这样狗狗就会逐渐习惯在有自己气味的范围排泄。如果您希望它在户外排泄，就要给它提供足够的外出机会。但幼犬有时会由于过分高兴或恐惧而小便，这是因为调节神经还没发育成熟的表现，是难以控制的，主人应该谅解，包容。





四个月的泰迪熊犬的喂养方法：





1、4个月的幼犬开始长出永久齿，由于牙根部发痒，狗狗会到处啃咬，可以给它准备一些骨头或咬胶等。

2、随着体重的增加，营养的需求量也会增加，所以需要在兽医的指导下，用宠物专用的产品给它补钙。

3、这个年龄的泰迪熊犬就可以修剪毛发，但洗澡次数不宜过多，一般夏季每周一次，冬季每月两次即可。





五至七个月的泰迪熊犬的喂养方法：





5月龄的幼犬由于永久齿还在生长中，所以还是会啃咬东西，仍然要准备咬骨让他磨牙。

6月龄时是幼犬啃咬东西的高峰期，啃咬习惯在此之后会逐渐缓和。当达到6月龄时永久齿生长完毕。这个月龄的泰迪熊犬就可以到户外散步了，一开始可能由于胆子小而不愿意走，可以先在社区里面找个安静的地方，让狗狗逐渐适应室外的环境，几次之后，它就愿意出外散步了，泰迪熊犬散步的时间不宜过长，大概每次20分钟，每天两次为好。外出散步时，还应防止狗狗乱捡东西吃。

7月龄时的泰迪熊犬骨骼基本上停止发育，但仍然要注意狗狗的饮食，要适量，也要营养均衡。





俗话说，万事开头难。刚开始照顾泰迪熊犬时，主人可能觉得比较麻烦。但随着时间推移和感情加深，您越来越了解狗狗的好恶、性格和习惯，照顾起来也会得心应手。您和它共处的日子，必将越来越轻松、快乐。



