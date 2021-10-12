加拿大无毛猫如何喂食？

也许你想不到，加拿大无毛猫可是一种肉食动物哦，因此如果想要给猫咪自制猫粮，主人可不要光给它们吃素。长期吃素的猫咪无法获取身体所需的营养，它们可能会表现为消瘦、消化障碍、营养不良的情况等。

加拿大无毛猫

在给猫咪准备食物前，主人首先最好先要检查一下食物是否能给猫咪食用，比如动物肝脏等食物要适量供应，如果猫咪吃太多的动物肝脏会出现维生素A中毒的情况，可表现出呕吐、腹泻等症状。其次，主人也要注意一下食物的烹调方式。拿鱼来说，清蒸是最佳烹饪手段，这样不仅可以尽量保证鱼的鲜美，还能避免猫咪摄入过多的盐和油等。此外，有主人会给猫咪喂生食，如果是这样的话，主人一定要确保食物的安全，防止猫咪患上寄生虫病等。对于吃生食的猫咪，主人还需要定期给它们驱虫。





在夏天的时候，为了避免食物变质，主人可能会将猫咪的食物放在冰箱，不过在给猫咪食用前，一定要将食物放至常温，否则猫咪一下吃了温度较低的食物后很容易呕吐或腹泻。如果你们家猫咪有翻过厨房垃圾桶的经历，那么主人在出门前要将垃圾直接带走或观上厨房的门，因为夏季气温较高，垃圾桶的食物会在短时间内腐败，猫咪一旦误食，会出现食物中毒的情况。





对于给猫咪吃猫粮的主人来说，你们可以让猫咪自己挑选它们喜欢的口味。除了干粮外，很多厂家还推出猫罐头等软食。相对于干粮来说，软食的适口性更好、水含量也更高，不过猫咪长期吃软粮对它们的牙齿并没有益处，所以主人最好还是让猫咪以干粮为主食。





如果猫咪想吃零食，主人也可以适当提供，但是千万不能只要猫咪一开口你就给它们喂，猫咪吃太多零食可能会变得肥胖、患上各种疾病等，严重危害了猫咪的身体健康。关于加拿大无毛猫的更多信息，请关注Q宠网（www.al-lexandra.com）。



