卷毛寻回犬喂养的注意问题

其实每一个品种的狗狗在饮食上面都是有其特殊性和需要注意的，卷毛寻回犬就是一种需要注意的狗狗，下面是茶杯宠物网分享的一些关于卷毛寻回犬的喂养注意事项，在喂养卷毛寻回犬时，只要按照下面的操作方法，那么狗狗一定即长的即漂亮又健康。

1、不要让卷毛寻回幼犬有机会吞鸡骨、排骨或鱼骨、因为它们会滞留在咽喉，然后碎裂，如果不留在咽喉里，就会滑进体内，刺穿胃壁和肠道。

2、不要让卷毛寻回幼犬吃人们的剩菜剩饭，因为爱犬对营养的需求和人类不同，若用人类的食谱调理狗食，不但费时费事，而且爱犬很难摄取到完整均衡的营养现在市场上的狗粮品牌很多，这种饲料是经过科学方法配制而成的，可口，营养全面，容易被消化吸收，使用也非常方便。据统计，长期吃狗粮的狗比不吃狗粮的狗狗寿命长三分之一以上。而且体味、口气和排泄物的气味也会减轻很多，对于住在公寓里狗狗是不错的福音。

3、每餐饭之间不要给卷毛寻回幼犬零食吃，如果它服从其它训练，可以给它少许零食，以示鼓励。

4、切记不要让卷毛寻回幼犬到餐桌进食，原因是这会养成坏习惯一乞食行为。只可以在指定的时间、地点喂食特定的食物，食物只能放在卷毛寻回幼犬的碗里，不可用其他的食具来喂食。除此之外，不要忘记提供爱犬足量且干净的水。



