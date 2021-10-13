



“我的猫又掉毛啦!”相信这是很多铲屎官的心声和难点吧。掉毛的猫，不管掉多少，都是铲屎官心中的宝贝，可是如何去让猫主子掉毛次数少呢？这也是没有办法的。土耳其安哥拉猫，就是众多猫中典型的掉毛小能手，所以，如何缓解土耳其安哥拉猫掉毛呢？就要来好好看下面的步骤了。







每天花费点小小的时间，为它梳理毛发,每天的梳毛习惯，不仅让你增加土耳其安哥拉猫对你的好感，也让它们的毛发，得到充分的保护，防止它们毛发的打结掉发，也给土耳其安哥拉猫进行了一次全身的按摩，这样的感觉，也是很不错的。既能讨好猫主子，也能让它减少掉毛。梳理毛发，对猫主子的皮肤也有很大的循环帮助，良好健康的皮肤，也是它们不掉毛的核心关键哦。所以不要一时偷懒，忘记了，或者很久才想起帮土耳其安哥拉猫梳理毛发。

给猫猫适度的洗澡,为了猫猫的干净，很多土耳其安哥拉猫的主人们，觉得天天洗澡，才能少脱毛，干净又卫生，稳稳一个人见人爱的小猫主子。也有些土耳其安哥拉猫的主人觉得，可以一年半载都不用帮它们洗澡，又不是干嘛了，最多给它们抓抓虫子梳梳毛，也不会有多不卫生，这样应该也不会掉太多毛。但是今天，小编要在这里告诉大家，这些做法，全都是错误示范!!!其实，最正确规范的土耳其安哥拉猫洗澡次数应该是在夏天时，每隔，5-7天，洗一次，冬天比较寒冷时，也不能疏于照顾要5-10天洗一次澡。

选用适当的洗澡用品,土耳其安哥拉猫皮肤属中性皮肤，不用选择太过于碱性的洗涤剂，也不要说为了让土耳其安哥拉猫身上没有细菌，就用含带消毒剂的洗涤剂，这样不仅会让土耳其安哥拉猫的皮肤越来越差，也会让土耳其安哥拉猫的毛发越掉越多。所以，最好要选择宠物专用的洗涤剂和宠物香波。

试着剪短毛发,夏天要是来临，要是这时你裹着棉袄，也一定会热 那么土耳其安哥拉猫也可以在这个时候选择剪短毛发，让铲屎官利于观察土耳其安哥拉猫的皮肤状况，也可以减少毛发打结，掉毛较多的发生哦。不仅利于梳理毛发，也利于减少掉毛，防止中暑的发生哦。对土耳其安哥拉猫，也有很大的帮助。

给猫主子美容修理,进行定期的美容修理，也可以让土耳其安哥拉猫心情愉快，改善好土耳其安哥拉猫的皮肤状态，对毛发也是有很大帮助，也可以进一步减少和缓解毛发掉落的发生，做一个掉毛少的土耳其安哥拉猫。

每个土耳其安哥拉猫都是铲屎官心头的宝贝，傲娇又爱掉毛的它们，如何去拯救它们掉毛的身体，那就要好好了解了，这些给你们的建议，你们都学会了吗，这些建议或许能帮助到你们哦。