豹犬番兽的养护训练攻略

作为一种大型犬只，豹犬并不凶猛严肃，相反，它活泼聪明、动作敏捷，自信而忠诚，服从性极高，易于训练，对陌生人完全不信任，有很强的防备心。它表现优秀，能独自完成工作犬和猛犬的全部任务。一般寿命在11-15年，因为它基本上不存在遗传性疾病，且体质强悍，不容易生病，十分健康，所以还是非常好饲养的。



豹犬饲养方法

(1)合理的运动

狗狗都是需要运动的，经常运动的狗狗寿命要长很多。主人要经常带狗狗出去溜达，呼吸新鲜空气、在草地上打滚。

(2)科学的食物搭配

饲料营养价值的大小，决定狗狗的健康成长速度。一般的饲料中，要含有蛋白质、脂肪、醣、矿物质、水和维生素。这些营养物质对犬有机体的生长发育，恢复本身能量的消耗，都是不可缺少的。其中，蛋白质、脂肪和醣，是产生有机体能量的基本来源。

(3)疾病的预防

狗狗在换季的时候最容易生病，主人要最好预防措施。主人每年可以带狗狗去接种一次疫苗。平时要多多注意狗狗的犬舍卫生、身体卫生、食物卫生。经常打扫犬舍，定期给狗狗洗澡这些都是非常必要的。切记不能将过期、变质、腐烂的食物给狗狗吃。



豹犬训练方法

(1)护卫训练

豹犬的护卫性跟意大利卡斯洛和罗威纳其实是一个级别，所以说主人要对此进行好好的训练。首先幼犬时，主要观察在陌生人来家里的时，狗狗有没有反应，没有反应的话，主人要进行适当的惩罚。

(2)服从训练

在训练豹犬服从命令时，主人可以利用食物来诱导完成。主人为狗狗下达命令，当狗狗完成后，给予食物作为奖励。如果没有完成则给予适当的惩罚，这样反复训练后，狗狗的服从性会大大提升。