博美犬挑食严重怎么办？解决办法在这里！



在饲养博美犬的时候，相信宠主们都遇到过它挑食的情况吧，那么博美犬挑食严重怎么办呢？其实很简单，让Q宠网来教你解决办法吧！

第一步：饿它几顿

想要解决博美犬挑食的问题，最简单的做法就是，主人做好“3定”，就是定时、定点、定时喂食，博美犬不吃的话，就撤走狗粮。

然后饿它两天，期间不能喂食任何食品，只提供饮用水！

第二步：重复步骤

到下一个喂食时间再重复坚持这个步骤，周而复始，一周左右基本能解决挑食习惯，博美犬挑食，会导致营养吸收不均衡。

所以为了博美犬的健康，主人必须狠下心来，不能心软！

第三步：加羊奶粉

博美犬挑食严重，主人在纠正了之后，可以在狗粮里加入一点羊奶粉给它补充营养，而且宠物羊奶粉还可以提高博美犬的食欲。

还能给博美犬补充所需营养，平时也可以这样搭配着喂！

第四步：更换狗粮

如果你家博美犬长期吃同一款狗粮的话，那么肯定也是会吃腻，导致它挑食的，给博美犬喂食的狗粮，最好是半年或者是一年换一次。

最好是选适口性好的狗粮，例如这款“馋不腻狗粮”含肉量高达50%以上，能提高博美犬对狗粮的食欲，另外还有“不吃包退”服务！

博美犬饿3-4天，不存在营养问题，主人不需要担心，这个过程中，博美犬会饿得很闹，甚至是饿到吐黄水，这些都是很正常的现象。

只要主人能坚持下来，博美犬一定会慢慢改掉挑食习惯！