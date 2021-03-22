纯种比熊犬和串串比熊犬，谁更好养？



有的人养狗喜欢追求是否纯种，今天来说说，纯种的比熊犬和串串的比熊犬，究竟谁会更好养呢？来看看它们之间的区别吧~

一、价钱方面

一般来说，纯种的比熊犬和串串比熊犬，最直接的就是价钱方面。两者的价钱差距还是比较大的。

一般一只一般的比熊犬价格1500元左右，赛级的比熊犬甚至要5000左右；而串串的比熊犬，可能几百块就能够买到了，有的甚至会更加便宜哦。

二、身体素质方面

纯种的比熊犬大多数都是近亲繁殖，它们可能会伴随着很多的遗传病，所以在饲养的过程中可能就需要花更多的心思和时间去照顾它们。

串串的比熊犬总体来说身体素质是要比较好的，它们自身抵抗力好，身体素质强，比较好生病，总体来说是比较好饲养的。

三、外貌方面

在外貌方面的话，纯种的比熊犬它们基因是比较稳定的，所以在小时候，我们大概就能够猜想到它们长大之后的样子；但是串串的比熊犬，我们无法得知它们长大后的样子，有的小时候好看，长大后可能就不太被人接受；有的小时候长得比较丑，但可能长大之后就会逆袭，可能会给你“惊喜”。

四、服从性方面

纯种比熊犬的服从性会好一些，而串串比熊犬的性格比较不稳定，服从性一般，所以训练的时候，纯种的比熊犬是占优势的，相对来说比较好训练。

但是不管是饲养纯种还是串串的比熊犬，都需要讲究方法技巧和主人耐心引导。训练的时候可以结合一些训练零食鸡肉干等作为辅助工具，这样能够提高狗狗训练的积极性，也能够让狗狗更加容易学会和记住哦。

五、性格方面

性格上来分析，纯种比熊犬要更加温顺无攻击性，串串比熊犬则是性格波动较大，比较不稳定。如果你家里有孩子的话，那么我会建议你选择纯种比熊犬饲养，因为这样对孩子来说更加适合。

其实不管是纯种的比熊犬还是串串比熊犬，它们都会有自己的优势和劣势，至于要养哪一种，还是宠主根据自己的情况，自己的喜好等去选择饲养。饲养比熊犬要注意，它们天生的泪腺比较发达，很容易出现泪痕的情况，所以饮食上要保持清淡性。

给它们的主食可以选择低盐降火的狗粮

推荐“馋不腻狗粮”，满足狗狗日常营养所需之外，含有车前子+鸭肉降火配方，可以缓解狗狗因为引导方面引起的泪痕问题，主人平常还要给狗狗多清洁眼眶泪痕，喂食一些雪梨紫薯等蔬果，帮助狗狗去泪痕。