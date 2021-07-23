让喵咪毛发变美的方法有哪些？

想要猫咪变好看，除了本身基因遗传问题，后天的养护也是非常重要的，那如何养护才能拥有一支大爆毛、蓬蓬松松的小猫咪呢？今天就给各位宠主介绍几种能让猫咪吃了之后毛发更漂亮的食物！教大家把猫咪越喂越漂亮！赶紧做好笔记，跟我一起来学习一下吧~

1.卵磷脂

卵磷脂含有毛发生长需要的基本物质肌醇磷脂，可以让猫咪毛发浓密靓丽，促进毛发健康，促进猫咪的眼部和脑部的发育，还能有效降低胆固醇和脂肪，清除自由基的能力，延缓衰老。可以深层滋养毛囊，从根本上减少掉毛、靓丽毛发的作用。

喂食方法：整粒喂食，也可以当做零食捏碎后混合粮食喂食，初次喂食建议分2-3次喂食，然后逐步增加到正常喂食量。

2.胡萝卜

富含多种维生素和矿物质，其中维生素A可以很好维持毛发的光泽质地，防止夜盲症。植物纤维也能促进肠道蠕动，还有维生素B2和叶酸，能增强猫咪身体的抗癌能力。

喂食方法：每周喂两次左右。拌猫粮或直接喂都可以，最好煮熟切碎喂。

3.营养膏

猫咪营养膏含有很多对猫咪身体健康有好处的营养物质，是猫咪需要常备的一种生活的必需营养品。营养膏有可以让猫咪快速补充营养、恢复体力、增强体质、美毛发腮、补充大量的营养物质的作用。不仅适口性佳，同时添加牛磺酸、鱼油、卵磷脂、三文鱼等配方，让猫咪美毛亮泽、促进圆脸发腮、保护肠胃等，满足猫咪多种营养需求。

喂食方法：直接饲喂或者拌在食物中饲喂，我一般都是拌到罐头里喂。

4.鸭肉冻干

鸭肉冻干蛋白质丰富，而且还含有不少的膳食纤维和矿物质以及一些微量元素，也适当有助于宠物发腮效果，富含氨基酸，补充必需的营养成分；低温烘干，减少营养流失，保留肉质的原汁原味。适口性佳、容易消化。蛋白质含量较高，能有效保障爱宠毛发的质量，让毛发更结实，改善毛发分叉，且容易吸收消化。

喂食方法：开袋即食、可拌主粮喂食、当做零食奖励喂食、还可以泡水喂食。

5.复合维生素片

猫咪本身是无法自己制造合成维生素的；这款复合维生素可以一次性补充多种猫咪所需维生素，可以更好给猫咪提供营养补充；帮助猫咪各年龄段进行全面配比、均衡营养、生肌美毛、保护视力、增强抵抗力。特别添加B-胡萝卜素，防止夜盲症和视力减退。帮助猫咪美毛亮色，减少掉毛！解决维生素缺乏问题。

喂食方法：根据猫咪的体重直接当零食喂食，或直接拌粮、拌罐头喂食即可，切记不可喂食过量。

6.宠物沐浴露

人的皮肤PH和猫咪的皮肤是完全不同的，猫咪用人的沐浴露的话容易出现脱毛、皮肤敏感易感染等疾病。这款沐浴露是多种药用植物精粹而成，针对犬猫各种皮肤问题，有促进肌肤健康生长、美毛亮色、减少掉毛等功效，还能缓解猫咪皮肤干燥、瘙痒过敏的问题。在给猫咪清洁的同时还可以保护皮肤、滋润毛发，让毛发可以顺滑蓬松、增亮发色。

使用方法：

第一步：用温水浸湿宠物毛发，根据宠物大小取适量香波，涂遍宠物全身；

第二步：搓揉至泡沫丰富后，用清水冲洗干净。



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