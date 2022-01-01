萨摩耶很少出汗，也比较爱干净，所以养萨摩耶的朋友想必不用经常给小萨洗澡，一般一个月为宜，但是洗澡的时候我们也应该有些注意的地方，下面就让我们来了解一下吧。 首先是选...
狗狗的指甲和人一样，指甲需要按时修剪和维护，不然过长的指甲会影响狗狗的走路，会卷入肉里，伤到它的肉垫。那么怎样给狗狗剪指甲呢? “首先要预备专门给狗狗剪指甲的指甲钳...
经常给萨摩耶洗澡是萨摩耶饲养管理的重要内容，适当的洗浴不仅使萨摩耶保持清洁、卫生、美观，而且增进萨摩耶的健康。给萨摩耶洗澡的注意事项： 1、小萨摩耶的洗澡是生下来二...
夏天可以给萨摩耶剪毛吗？萨摩耶有着非常引人注目的外表，体格强健却不惹麻烦：雪白的皮毛，微笑的脸和黑色而聪明的眼睛，是现在犬中最漂亮的一种。萨摩耶犬身体非常强壮，速...
日常护理要求每周定期清洁眼睛和耳朵，剪指甲，洗澡用优质去污力强的香波和美白的香波交替用较好，每天要保持梳毛一到两次，梳去死毛和断毛防止毛打结。美容除日常清洁和护理...
给哈士奇美容的技巧： 洗澡方面需要注意的是，因为哈士奇具有浓密的下层毛发，如不仔细清洗，很难深入到皮肤表层。吹风时建议用大功率的吹风机进行彻底的吹风程序，保证每根毛...
剪指甲这一对人类来讲非常常见和简单的事情，在狗狗的身上可能就没有那么的简单了，因为宠物狗狗并不会像人那样听话且自已可以控制，所以为家里的狗狗剪指甲是非常有技巧和方...
1.健康护理皮毛 定期的皮毛护理对你狗宝宝的健康是非常重要的，不仅可除去脱落的被毛污垢和灰尘，防止被毛缠结，而且还可促进血液循环，刺激皮肤产生能保护皮毛的油 脂分泌，增...
别看人需要做美容做化妆什么的，对于宠物来讲虽然不需要化妆美容，但是为宠物清理还是非常重要的。宠物的清理难度会比人高许多，这主要是因为宠物的毛发较多的缘故。本文茶杯...
约克夏美容是饲养约克夏的朋友必须要会的一项技能，自己为自家的红克夏美容不仅对约克夏犬好接受，还可以节约一大部分宠物店宠物美容的开销，之前Q宠网曾经分享过关于狗...