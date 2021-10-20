关于偶尔带美国短毛猫去一回宠物美容店沐浴的主人来说，美国短毛猫平常的基础瞅护如梳毛、剪指甲、洗脸等处事都是由主人承包的。而为美国短毛猫剪指甲却不是一项简略的事，更加是不宠物美容体味的主人在第一次给美国短毛猫剪指甲时很轻易形成猫咪的抵挡，最后引导饲主被美国短毛猫抓伤咬伤的事变不少。那么怎样样让猫咪快意的剪指甲呢？怎样样让家长更博业的为猫咪效劳呢？



一、领会美国短毛猫风俗更轻易



1.美国短毛猫不喜欢修剪



基础上不一只猫是喜好剪指甲的，所以养过猫的都领会，很多本领不及够的基础便是一场大战，不是由于痛痛而引起的，而是美国短毛猫天才便十分畏缩而排挤。



2.让美国短毛猫关于剪指甲有好感



假如你的美国短毛猫曾经启始焦躁便搁它走纵然只剪了一只或者二只爪子。你不妨以来再持续。要伴它游玩或者赋予特别照料来赞美它，如许它便会关于剪指甲发生好的偶像。



3.让美国短毛猫习气符合



不妨在平凡游玩的时间便摸摸的它爪子，常常美国短毛猫手脚被抓住城市比拟紧弛，所以让它符合主人抓住她的手脚，并不是会要它的命，以来剪指甲的时间也比拟不会动乱。

二、修剪猫爪前必的准备工作

1.美国短毛猫舒坦姿态

帮爱猫剪指甲前，先选好一个舒坦的场合，把它搁在双腿上，给它一个舒坦并且宁静不乱动的姿态，如许美国短毛猫比拟不会排挤且受伤愤怒。



注重事项：在建剪途中，不妨偶然摸摸爱猫的腹部，让他维持搁松状况。

2.适合东西修剪

宠物用品店或者网店也有商品化的猫用指甲刀。它们安排成从适合的角度剪掉爱猫的指甲而不会有指甲劈裂或者决裂的伤害。这些指甲刀安排得像铰剪或者环状铡刀。最佳的指甲刀有十分锐利的刀刃和舒坦的手柄。



三、其他帮帮剪指甲注重



1.少许屡次准则



太多的案例便是主人一次剪得太深太多，引导爱猫出血受伤，而使以来的剪指甲工程更难举行，屡屡都干一些些的建剪，次数一再，也让美国短毛猫感触稀松平凡是最佳的状况。



2.其他小窍门



在美国短毛猫爪子有点潮湿的时间会比拟好剪一些，剪指甲的历程最佳也不要给美国短毛猫瞅睹，让它不要把注重力搁在这儿，免得畏缩又形成忙乱。

四、帮美国短毛猫剪指甲的简直方式



先摸摸爱猫的手脚脚掌使它搁松，再握住爪子，手指悄悄的压住它并用拇指将指甲从它的爪子中按出来。用你的另一只手去建剪指甲。不要忘怀剪 “ 拇指 ” ，在前腿的内侧。也不要忘怀猫会有多的脚趾，被称为 “ 多脚趾 ” ，都须要建剪，有的猫在二只脚上分离有七个脚趾。只消剪顶端的指甲，普遍是白色的，躲免剪到粉赤色的活肉，不然会流血。假如你剪得太多，用止血笔或者玉蜀黍淀粉止血，也可用它的爪子去耙胖皂来止血。



小编提醒：

不管你的美国短毛猫天性好与欠好，在帮他们剪指甲前最佳戴上伊丽莎白圈，预防美国短毛猫因剪指甲不快意而伤人，若猫咪十分敏锐且指甲不得不剪的状况下，必定要找帮手帮帮，按住猫咪，由于猫咪身子骨软，你不管怎样晃弄他，他都能遁脱你的掌心。





