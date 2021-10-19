到了夏季猫咪掉毛尤为严沉，许多主人会为猫咪剪毛发，如许不妨缩小猫咪掉毛又不妨预防猫咪毛发挨结，关于猫咪是十分有利的，然而是为猫咪建剪猫咪发并没有是一件简略的事务，底下便为大师归纳了一下猫咪该怎样样剪毛和猫咪剪毛的用处，期望关于大师有所帮帮。

一、给猫咪剪毛的好处

1、增进血液轮回：在为猫咪梳理的历程中，梳针沉复推拿皮肤，不妨增进爱宠的血液轮回，减少皮肤抵御力，取消爱宠身材疲惫。

2、缩小掉毛量：时常梳毛，脱降的死毛会顺着梳子被梳理下来，没有会跟着爱宠的运动而掉的满房间都是。

3、预防毛发挨结：更加关于于长毛猫咪来说，时常没有梳理毛发，会引导毛发纠葛、挨结、毡连，按期梳理，则会根绝这种局面。

4、即时创造外伤、皮肤病：在梳毛的历程中，主人能即时创造猫咪身上能否有外伤、皮肤问题，赢得最佳调节时间。

5、猫咪舔舐本人的身材验将这些脱降的毛发食入肠胃中产生毛球，作用消食和渗透，形成吐逆、便秘等情景，时常梳毛不妨会缩小这种情景的爆发。

6、让爱宠越发好看：毛发时常梳理，刺激毛囊，保护爱宠更好的毛质、毛量，让爱宠被毛顺滑有光彩。因此，养成逐日为猫咪梳毛的习气，没有只是能缩小猫咪掉毛戴来的搅扰，还能让宝物有健壮的皮肤毛发，一举多得。

二、怎样给猫咪剪毛

1、从猫咪的后脖子出发端，顺毛以反面处，向来到尾巴根。

2、而后启始推猫咪二肋处的毛，也是由前肢处以后肢处走。

3、推猫咪肚皮上的毛时，要先将猫咪晃成站立式(二手插入猫咪前肢的根部，将它进取扶起，然而是要让猫咪的足能沾到大地)，而后从脖子处从上往下推。

4、交着是猫咪的手脚，前肢相关于要好弄许多，由上往下即可。后肢便会比拟烦恼，由于它们时常喜好将后肢挨折窝着，这个时间须要用点力量拽着点后肢给它们推毛。

5、剩下的便是尾巴了，本来猫咪坐着的姿态没有是很用处推尾巴的毛，最佳帮它们晃手脚站立式(双手从猫咪的二肋出将它兜住，而后稍微使劲往上抬，然而是要维持它四足都着地，让它本人也用一局部腿上的力，这便是咱们帮它们晃pose～)。要注沉哦，推的时间万万没有能使劲往上抬猫咪的尾巴，固然它的尾巴然而竖的很高，然而是在它没有协同的情景下，是很轻易较量掰伤的。

许多猫咪并没有会很调皮，所以咱们在猫咪并没有是很协同的情景下用剃刀帮猫咪推毛要注沉弄伤猫咪，最佳有二部分所有，一人按住猫咪，尽管让猫咪搁松躲免吓到软弱的猫咪。



