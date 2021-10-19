猫咪是一种十分爱干洁的动物，它通常便会本人舔啊舔的，咱们给它沐浴和梳毛没有仅是为了佳瞅干洁，并且不妨防冶皮肤病和体外寄生虫，还有增进血液轮回、新陈代谢等健身防病的效率。然而是除非养的是会泅水的土耳其种类猫，不然猫首次瞅到沐浴水时，毫无疑问会吓得没有停地惊喊。

假如猫咪果然特殊热烈的腹诽于用水沐浴，咱们不妨用搞洗的方式。不妨用麦麸来洗。咱们最先精确，这种“搞洗剂”只运用于短毛猫，并且毛没有能特殊脏。不妨先电烤箱将1斤到2斤麦麸加热20分钟，普遍温度是150度。而后把猫搁在一弛报纸大概者盆里，把暖热的麦麸渐渐揩进毛里，把猫浑身都笼罩一遍。当猫浑身的毛都盖有麦麸之后，再把麦麸梳出来。

在这个历程中要处置一些婵姐在所有毛。未梳理的毛大概是熏染粪便的毛会缠在所有，产生聚集蓬乱的脏毛团。这个然而寄生虫最喜佳的生计情况，严沉的以至会引起皮肤病。缠结的毛团很没有轻易扫除，用梳子拉曳它只会使猫痛痛，并且大概伤及皮肤。也没有要用剪的，大概会剪到皮肤。普遍这种状况下不妨求帮兽医，把毛团剃掉。



然而是这种措施也不过权宜之计，并且假如猫咪比拟脏也没有实用。所以最佳的方式要让猫咪没有再怕水，佳佳食物洗一个澡。





