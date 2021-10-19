波斯猫洗澡的时候注意什么问题？

养波斯猫的可不只只包罗吃喝拉撒，波斯猫很爱贪玩，去玩面溜一圈身上脏兮兮的，那么回顾后主人便要给它沐浴了，给波斯猫沐浴可不是一件快意的事务，为了让波斯猫感触舒坦，主人仍旧要注重不少问题的。



沐浴东西常常包罗沐浴盆、浴巾、清洗剂（对于猫皮肤无刺激性的博用清洗剂或者童子香皂）、梳子（金属、木制或者塑料的都不妨，但是须要齿密、齿稀的各一把，二用的也不妨）、刷子（猪鬃或者尼龙）、脱脂棉棒、小镊子、眼药膏、吹风机等。假如是从小养成沐浴习气的猫，给猫沐浴便像给婴儿沐浴差不多，一部分也能完毕。盆内搁入35℃一40℃的温水，沐浴水不要太多，以不沉没猫为准；或者淋浴，慢慢用水清洗。



对于不沐浴习气的猫或者调皮的猫，最佳有二部分协同，即一部分固定猫，一个报酬猫沐浴。沐浴时悄悄地往猫身上撩水或者慢慢用水喷淋，注重不要溅起（水点，由于溅起（水点大概会吓着猫。待猫身上全湿了以来，用清洗剂或者中性胖皂按从新、颈、背、尾、腹部到手脚的程序举行轻揉，使发生泡沫，而后用另一盆净水或者喷淋实足清洗清洁。在所有沐浴历程中，不行让猫淹着，预防水贯注猫的耳朵，躲免胖皂泡沫刺激猫的眼睛。



洗完后，赶快用搞毛巾揩搞。并用梳子将猫浑身被毛梳理一遍，而后把猫搁在温馨的场合。假如室内温度较矮，要用于毛巾披在猫身上，以防伤风；也不妨用吹风机吹搞，但是要注重吹风机的温度；待被毛实足搞后，再经心底将被毛梳理佳便不妨了。





