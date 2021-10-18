波斯猫要怎么帮它有效梳毛？

波斯猫是一种瞅起来十分心爱高贵的猫咪，由于猫咪有舔舐本人毛发的习气，时常如许会把毛发都舔到肚子里去，产生毛球症，严沉的话还会引导猫咪牺牲，所以须要家长们按期给猫咪梳理毛发，把浮毛梳理出去，那么怎样样灵验的助波斯猫梳理毛发呢？

由于波斯猫的毛是比较长的，所以波斯猫的主人最佳天天都能给波斯猫梳理毛发一次，屡屡的时间统制在20分钟安排便不妨。如许波斯猫的毛也不轻易挨结，并且瞅起来波斯猫的毛发也软弱了许多，天然也便佳瞅了许多。

其余在给波斯猫梳理毛发的时间，最佳能在宽大的场合，不妨在本人家的庭院内里大概者其余宽大的场合，如许梳理下来的毛发不妨留在表面，维持家内里的净净。假如简直是不很宽大的场合，也不妨在本人家阳台大概者不太多物品的房间给猫咪梳理，梳理完之后用吸尘器即时清算即可。

梳毛前须要预备的东西：

1.梳子二把：密齿、疏齿；

2.其余梳子：钢丝刷、牙刷；

以上预备梳子的用途：

1.密齿和梳齿用来理顺波斯猫的毛；

2.钢丝刷用户扫撤除波斯猫脱降的毛；

3.牙刷用户梳理波斯猫脸上得毛；

4.梳毛的历程必定要顺着成长的目标，而后再逆着成长的目标再梳理一次。

波斯猫惟有时常梳毛才不会家里掉的满房子都是猫，并且也降矮了毛球症的发病率，并且梳完毛以来，猫咪的毛发会比拟顺滑，瞅起来不是乱糟糟的觉得。



