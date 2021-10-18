怎么样给长毛猫沐浴，是大师都闭怀的话题，那么有闭猫咪看护方面有什么提议呢，底下便是宠物猫网给大师的采用：

猫爪是猫逮鼠、攀爬和自卫的东西。假如主人养猫是为了逮鼠，天然没有能建剪足爪。

假如主人养猫是动作陪侣动物的话，便应时常给猫建剪足爪，以躲免抓伤人，抓坏衣服、家具、地板等。建剪足爪应从小启始，每月1次。简直方式如下：将长毛猫抱在怀里，用左手抓住猫的1只足，用拇指、食指、中指稍微挤压，便可使足爪伸出。再用右手持指甲刀，将足爪前端的通明局部留神地剪除，再用指甲刀上的小锉将足爪磨光。建剪时，没有要剪得过度度，免得伤着长毛猫的足。再顺序将其余的足爪剪去、磨光。



给长毛猫沐浴没有仅不妨维持猫的干净、好看，沐浴还不妨扫除体表的一些寄生虫，增进血液轮回及新陈代谢，起到防病健身的效率。沐浴的习气，最佳从小便启始培植，成年后才启始给猫沐浴，猫将极没有宁愿。

沐浴前应预备好沐浴的东西，如沐浴盆、浴巾、清洗剂、梳子（最佳一头疏、一头密）、刷子等。

沐浴时水温没有宜太矮，也没有能太高，以没有烫手为宜；所用的清洗剂刺激性没有能太大，免得刺激皮肤；长毛猫在沐浴前对于被毛应举行梳理，预防纠结；沐浴举措要赶快，尽大概在短时候内洗完；洗完后，应立时用浴巾将毛揩搞，气温偏矮时，最佳能关上博用的毛巾被或者其余保暖用品，以预防伤风。

长毛猫的舌面毛糙，有特别的戴倒刺的舌乳头，犹如一把梳子，长毛猫时常用舌头舔的方式来梳理被毛。舔没有到的部位，如头部、肩部、背部、颈部等用爪子来梳理。即使如许，最佳仍旧天天给猫梳理1次。由于猫一年四季城市脱毛，更加是春、秋二季的换毛时节，猫本人梳理睬将毛吞入胃内，长此以往在胃内产生毛球，如没有能经过吐逆吐出，又没有能即时经过肠讲消除，淹留胃内，便会产生毛球阻碍，效率食欲，以至危及性命。

梳理时，没有仅要顺毛梳理，还要逆毛梳理。长毛猫在梳理时，可先用水将毛挨湿，再举行揉搓，使被毛树起，便于梳理。对于长毛猫的被毛如爆发纠结或者粘在所有可用手指尖理启，或者用稀齿的梳子，缓缓而留神地梳理。如已擀毡，可用铰剪，顺着毛的成长目标，将毡片剪成细条，再用梳子梳理.假如擀毡严沉，可剪除被毛，使其从新成长。

健壮长毛猫的眼睛亮而有神，当长毛猫抱病或者体况没有好时常常涌现怕睹光、抽泣。有的猫种，鼻泪管轻易阻碍而抽泣。猫过多地抽泣，在鼻侧眼角常常附有眼屎，可用脱脂棉蘸取2%的硼酸水溶液，悄悄揩洗掉。





长毛猫耳部的看护，主假如扫除耳垢。方式是：用75%的酒精棉球消毒外耳讲，再用棉棒蘸取橄榄油或者食用菜油，浸湿搞燥的耳垢，待其软化后，用镊子将耳垢留神地取出，没有要将耳讲的粘膜碰破，预防感受化脓。一朝猫的外耳讲感受化脓，可用棉棒蘸双氧水悄悄地揩洗，沉复揩洗至抽出棉棒上没有沾有脓迹，再用脱脂棉将耳讲内的双氧水吸搞。揩洗数次，感受即可康复。假如猫的耳垢太多，猫摇头搔耳，应即时请兽医调理。







