阿拉斯加的毛发不好可以吃卵磷脂吗？

现在这个社会,养阿拉斯加家长们不在少数.尤其是王老板家的王可可也是阿拉斯加，真的是狗中贵族,使很多人都美慕狗的生活，无疑也更带火了阿拉斯加这个品种。那阿拉斯加的毛发出现暗 淡、没有光泽的情况下， 是可以吃卵磷脂的吗?

阿拉斯加如果金毛毛色不好，很多主人就想着给它吃卵磷脂，其实这是错误的想法，更是不科学的做法。因为如果家里的阿拉斯加毛发不好，家长们也首先要先搞清楚是什么原因导致的毛发原因不好，因为导致的原因会分很多种，是不是吃卵磷脂有效果?

比如季节性的毛色不好。夏季和秋季是换毛季，经常是手一抓一大把，只要狗狗没有其他不适的症状，只要经常梳理毛发，补充营养是不需要额外卵磷脂的。

也可能是狗狗的饮食结构单一，长期只吃狗粮，其他营养跟不上，也会造成脱毛现象。这种情况可以适当给狗狗补充卵磷脂快速恢复健康。

再者就是狗狗洗澡的时候如果沐浴露选择不当，也对皮肤不好造成毛色不好现象，切记狗狗不能用人的沐浴露，因为狗和人的皮肤结构有很大的不同，应该选择适合狗狗的沐浴露清洁。

如果家长们能搞清楚了，确实是补充卵磷脂是有用的，这个时候再用卵磷脂去补充，如果是沐浴露的选择原因，那你用卵磷脂也是没用的，必须要更换沐浴露才能起到效果。所以家长们也一定要对症下药，科学治疗。