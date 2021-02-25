阿拉斯加洗澡要多久一次最好？

自己家养阿拉斯加的家长们，遇到要给阿拉斯加洗澡的时候，都会显得特别头疼，因为阿拉斯加实在是太大了，而且毛发也具厚,洗澡的话会非常麻烦，并且还要吹干，这个工程是非常巨大的。就算是这样，也会为了干净定期给阿拉斯加洗个澡，那具体多久洗次最好呢?

其实给阿拉斯加洗澡是没有那么严格规定的，如果是在温度比较高的情况下，比如夏天，那么一到两周左右的时间洗上一次即可，如果是寒冷的冬季，差不多相隔三个星期左右就能洗上次。如果是去外面玩或者弄脏了之后，那么也能给它洗个澡,这样就能快速把身上的灰尘给清除掉，也能让身体变得特别干净。

另外给阿拉斯加洗澡不是很简单的事情，事先还要做好相关的准备才行。首先就是需要准备好洗澡盆，还有毛中等这些东西。首先需要给它梳理好毛发，就算它的毛发特别短，也应该梳理好才行,然后就能放温水进去给它洗澡了。接下来先用干净的水把它的身体给弄湿,然后在擦点宠物的香波上去，并且用双手去揉搓它的身体，无论是颈部或者四肢等地方都要彻底的清理干净才行，当然在清洗胸部或者腹部等地方用力不能太大了，千万不能把它给弄痛了。

最后，如果家长们对阿拉斯加洗澡的事情比较难以操作，而且觉得特别麻烦，那也可以送到宠物店去清洗，只是说因为狗狗比较大，所以宠物店收费也会略高，当然有条件的肯定还是宠物店比较省心。