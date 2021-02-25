金毛犬的耳毛是必须要拔的吗?

很多家长们发现，一般我们在去宠物店给金毛犬洗澡的时候，宠物店的工作人员都会给金毛犬剪指甲、挤肛门腺、拔耳毛等等,其他两种看起来倒是还好,但是拔耳毛看起来是真的很疼，不知道拔耳毛是不是必须要做的事情呢?

金毛犬因为是属于中大型的犬种，所以它的耳朵是属于比较大的一种，完全覆盖在金毛的侧脸 上，金毛耳朵的护理十分重要，耳膜跟眼角膜一样，十分脆弱，而耳道的健康直接关系到耳膜的健康。金毛的耳道，很容易积聚油脂、灰尘和水分，特别是金毛这种长毛垂耳狗，耳道附近的长毛常把耳道盖住，这样耳道就会由于空气流通不畅而潮湿，引起积垢和耳道感染发炎，所以还是建议主人给金毛把耳朵内毛给拔掉。

对于金毛来说，耳毛需要定期清理,免得像个滤网一样，挡住耳垢的正常排出，而使耳道发炎。如果长时间不清理耳毛或者耳道从而引起金毛中耳炎或者是耳螨,那么就比较麻烦了，主人平时要多观察金毛有没有摇头或者经常用爪子挠耳朵的现象,闻一闻金毛耳朵附近有没有臭味等等,多观察避免金毛出现耳道疾病。

所以，无论家长们看起来有多心疼，最好还是定期去帮金毛犬拔下耳毛，防止耳朵出现疾病，要知道如果金毛犬的耳朵出现疾病,那个时候受的苦也就不止拔下耳毛这么简单的了，所以为了健康着想还是要拔耳毛的。