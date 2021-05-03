雪纳瑞过度洗澡清洁有哪些不利影响?

很多饲主为了避免雪纳瑞的身体滋生寄生虫，总是会每天给雪纳瑞洗澡，我们这种过勤的给雪纳瑞洗澡会导致它身体的保护层消失，时间久了雪纳瑞的身体健康会慢慢的出现问题，想要雪纳瑞健康成长，我们就要知道科学的给它洗澡，如果我们在洗澡时不注意方法，这样很容易对雪纳瑞的健康不利，给雪纳瑞洗澡虽然是一件好事，但是方法不当会导致它的身体健康出现问题。



给雪纳瑞洗澡，是一件非常开心的事情，但也是一件非常纠结的事情，如果给雪纳瑞洗澡洗的太频繁，担心雪纳瑞的毛发会掉很多，如果不洗，又担心雪纳瑞的身上会长虱子。那到底给雪纳瑞洗澡，隔多久洗一次好呢?小编来给大家解除烦恼。

小编说，通常室内养的雪纳瑞呢，一个月洗一次就行了，不过，如果是生活在南方，由于天气高温、潮湿，可以1-2个礼拜洗一次。我们都知道，在雪纳瑞的毛发上附有一层自己分泌的油脂，这层油脂既可以防水，又能够保护皮肤，尤其是长毛雪纳瑞，正层优势能使它们的毛发柔软，光滑，保持毛发的坚韧和弹性。在给买狗洗澡的过程中使用的洗发剂会把雪纳瑞毛上的油脂给洗掉，所以，如果洗澡的次数太频繁的话，会让雪纳瑞毛变得脆弱，容易掉毛，还会让雪纳瑞的皮肤失去保护层，让皮肤变得敏感，让雪纳瑞很容易生病。所以，给雪纳瑞洗澡的次数绝对不能太过频繁。

当然，给雪纳瑞洗澡的次数没有硬性的规定，一般是根据雪纳瑞的品种，清洁程度和天气等情况而定的，比如说，多种短毛品种的雪纳瑞，如果每天擦拭体表，可以终生不洗澡，而对一些经常参加展出的长毛雪纳瑞，每个月只需要洗1次就行。