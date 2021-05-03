狗狗去泪痕什么方法比较好?

狗狗长泪痕，是因为双眼长期性流泪、眼尾有分必物，造成 眼底下的头发常常都很湿、皱皱的，长此以往就出現了泪痕。狗狗长泪痕很危害长相，而且有泪痕就意味着了眼周出現了难题。那麼主人能够用什么方法协助狗狗修复眼周身心健康?





一、清淡的食物

狗狗长泪痕是由于长期性流泪，狗狗长期性流泪的缘故之一是常常吃太咸的食材，例如盐份重的犬粮、水果罐头、零食、肉、菜这些，而且有的食材還是高溫烤制过的，狗狗常常吃这种犬粮易上火，对人体也不太好。

在日常的饮食搭配中，主人要给狗狗吃得口味淡一些，换低脂肪低盐的犬粮、水果罐头、零食，给狗狗吃的肉和菜立即清煮就行，不必放盐油等别的调料，另外，主人要在狗狗吃的东西中添加宠痕净，协助除去泪痕。

二、眼周清理

狗狗吃完不适合的食材;眼睛有异物这些，眼部分泌物增多，逐渐造成很多病菌，从而出現了不好看的泪痕。

对于这类状况，主人必须先给狗狗清理双眼，用卫生纸沾取温开水，擦洗狗狗的眼部，把分必物擦干净，再擦洗一下泪痕位置，搞好清理，再抚慰好狗狗，让狗狗平静下来，再剥开狗狗的双眼，滴进汪木青，它是狗狗专用型的眼药水，能够清理狗狗双眼及其处理眼周难题。

三，观察双眼

有的狗狗在家里钻来钻去，还常常到草坪、泥巴路玩乐，双眼常常掉有脏东西，因此 常常流泪，主人平常要留意观查狗狗的双眼，假如发觉有脏东西得话立即用眼药水清洗出去，不能用别的物品弄，防止伤到狗狗。