昨天晚上杭州河东路张旭动物医院里人声鼎沸，宠物犬主人们一面排队轮候发型师，一面唧唧喳喳交流美容心得。每天要做30多个狗狗造型，累坏了医院院长，张旭有了黑眼圈。

狗狗理个发，价格不好说

这时的宠物医院看起来跟人类美发店差不多，一排椅子上坐着狗狗的主人，人人翻看美容书。记者一打听，狗狗理个发，价格不好说：光头100元；古牧和巨型贵宾犬理发需要1000元；狗狗防自卑造型“圆头装”180元…

10多只宠物狗等着被修理毛发，有吉娃娃、贵宾、京巴、哈士奇等等，一般排队时间需要半个小时到1个小时。吉娃娃主人张先生说：狗狗长毛气味大，理个发，又漂亮又清爽。

吉娃娃睁着它那圆溜溜、大大的黑眼睛看着京巴“大哥”先上了贵宾席。很明显，京巴大哥是头一回被剃毛，显得有点紧张，但它还是很老老实实地坐着。美容师经验丰富，快速运用剃毛器和专用剪刀，为它修理毛发。

圆头装”发型，缓解狗狗剃毛“自卑征”

京巴那肉嘟嘟的身子粉粉嫩嫩的被秀了进去，让人忍不住想捏上一把。而它脑袋则慢慢地被修剪成圆滚滚的样子，憨头憨脑的样子，煞是可爱。

看着京巴大哥转眼变了模样，一旁的吉娃娃似乎也心热起来，对着美容师叫唤，好像在说：也要，也要理成那样。

可惜吉娃娃的毛太短，所以它无法效仿京巴换上“圆头装”只能暗暗悔恨了

圆头装是医院自创的张旭说，除了造型可爱，这款发型可以缓解狗狗们自卑心理。

原来，狗狗的心理是很微妙的局部狗狗剃毛后会变得自卑、不开心。

家住北景园的黄阿姨家有爱宠—哈士奇哈瑞，当哈瑞被剃毛后，突然变得沉闷起来，经常不吃不喝。黄阿姨说：家哈瑞照完镜子就这样了足足过了一周才好起来。

张旭说：狗狗剃毛会自卑是正常现象，但有些经常剃毛的狗狗就不会，因为它已经习惯了圆头装的特色就是让狗的头部依旧坚持毛发茂盛的样子，狗狗照镜子的时候就不会太惊讶，自卑的状况会相对好一些。



