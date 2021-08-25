仓鼠多少钱一只？决定仓鼠价格的原因？

仓鼠有着心爱的形状，小小的身材，格外讨人喜佳，和养狗养猫比拟起来，养仓鼠不妨说是便利省心许多了。所以越来越多的人都介入豢养仓鼠的队伍中，仓鼠本来也有许多种类，如银狐，紫丁仓鼠，一线仓鼠等，那么仓鼠几钱一只呢?即日便和大师来瞅瞅仓鼠价钱。





仓鼠几钱一只

仓鼠的价钱没有是固定的，一线类5～15元安排一只，野生三线5元以下，紫仓5～10元安排，银狐依照毛色订价钱5～20元安排，极品银狐30～50元安排一只，金狐10～30元安排一只，布丁15～35元安排一只，极品布丁50～80元安排一只，奶茶15～35元安排一只，老公公10～30元安排一只，浑家婆40～100元安排一只，白婆婆150～200元安排一只，熊崽10～50元安排一只。

以上价钱仅供网友们参照，仓鼠的品相、血统、年纪等决断了仓鼠几钱一只，没有共的都会，也是仓鼠几钱一只的要害要素。假如是动作陪侣宠物，普遍家庭豢养，小编感触只消本人喜佳，有眼缘，价钱适合便不妨了。采用一只健壮心爱的仓鼠最要害，种类品相没有必过于央求。但是假如是为了挨竞赛，生长获利，更高档的夸耀，那么没有用问，天然是采用种类越纯，品相越佳。

以上文章对于仓鼠几钱一只的这个问题干了答复，大师都领会了吗？假如想豢养仓鼠不妨先领会一下仓鼠的相干常识，有了发端的领会，会在采用仓鼠上有必定的帮帮哦。





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