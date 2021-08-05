猫咪不只与人类不共，在许多要害方面也和狗纷歧般，这表示着，对于猫主子表白「尔爱你」，不行只靠说，须要精确的行径。正如一首歌所唱的：爱便一个字，尔只说一次，你领会尔只会用行径展现。









要害的是学会怎样样精确地对于待猫，怎样样与他们调换，个中一个闭头的事务许多人都领会——要尽管给猫咪最佳的食物。但是为猫咪供给无压力的室内情况也很要害，而且要找到有创意的办法来激励猫心坎深处的猎食天性。









01



真爱猫，便让他多吃肉。









猫科动物是博性食肉动物，简略地说便是其身材须要食用动物肉维持健壮。猫有十分简直的饮食央求，提议喂食自治的生骨血，大概市情上不妨购到的养分最优的、吻合物种的新奇食物，最佳烹煮程度较矮的。而且，不要让猫咪终身都只吃猫粮。





你必需千万于保证猫咪饮食养分平衡，更加采用自治猫食的条件下。共时，最佳维持碳水化合物在猫逐日摄入热量的15%以下。闭于猫粮采用，相干攻略多不堪数，假如在商品粮方面，基础上便是一个准则：一分钱一分货。









02



学会精确地抚摩和拥抱猫咪。









有些猫喜好被人抱着和拥抱，但是许多猫不喜好，有些猫只可忍耐很短的一段时候。





不喜好被抚摩的猫，常常感触被摸的历程布满压力。而假如一只猫咪启始答应抚摩，而后忽然暴怒，这大概表示着这猫能接受一段时候的抚摩，但是随即启始有压力。天然，也有的猫咪毫无压力，随时迎接来摸，你须要依据猫咪的品格决断。





然而，猫咪被摸发生压力，除了大概不喜好被触碰，也大概是你实脚摸错了。抚摩大普遍猫咪的精确办法是展启手掌，温柔地抚摩背部、肩膀、脖子和头顶，躲免触碰爪子、尾巴大概肚子。花点时候确实地领会猫喜好被抚摩的部位和办法。









共时，抱起猫咪的姿态也要道求。条件必需是猫咪心甘宁愿被抱，精确的手准则是一只手搁在猫咪胸前，另一手托着后来腿，和缓地抱着猫咪，让他感触平安。假如猫推启你，瞅向地板，飞机耳大概者扭动尾巴，标明他怨恨脚，要赶快而和缓地搁下猫咪。









03



学会「猫语」，多花时候伴猫。









你会谈话，猫只会喵喵喊，你们无法经过谈话调换。但是不论猫咪是爱喊的仍旧沉默的，都不妨进修领会其肢体谈话、行径以至发出的特别声响，加深人宠间的通联，革新你们的调换。





好新闻是，学会解读猫咪的信息本来并不难，比方猫的目光、喊声、耳朵的位子、尾巴外形和举措等。





不要只牢记满脚了猫咪的心理需要，还要顾及他们的精力须要。哪怕害臊的猫咪，经过进修也能变得更自信，更轻易亲近，更擅长社接，更加是从小启始培养的话效验更好。









04



应用游戏和用餐时候，刺激猫的打猎天性。









天天的互动游戏时候，对于猫和狗一般要害。你须要像猫一般思索，购置大概创造玩具来满脚猫族的打猎精力。





这基础不怎样须要费钱：比方，一根绳索纠葛在棍子的终局，拖在地上，便不妨吸引简直所有一只猫。在地板上弹的乒乓球大概小纸团也不妨，又大概者一个没用的纸箱。





发端本领强的，便自治猫咪玩具，不会干便花点钱购，吸引猫咪天然地追踪并颠覆「猎物」。博家还热烈推举打猎式的喂食器，便是须要猫咪发端才华吃到食物的安装，不妨丰厚猫的进食和室内打猎行径，一举二得。









05



给猫发明无压力的室表里情况。





猫生计的室内情况不压力，对于猫和睦，便必需干到「丰厚情况」。猫在你家里越舒畅，压力便越小。





丰厚猫的生计情况，表示着发明出压力最小的生计空间，缩小大概取消喵星人凡是生计中引起的焦躁。常常，家里越乱，猫咪躲匿的场合越多，他们越搁心。





一个吻合猫咪存在的情况，也展现家中要有一些饱舞他们享乐猫科动物在天然界中疏通的安装，比方攀登和抓挠是猫的二大标记性天然行径。





猫喜好站在高处，俯视他的领地。猫也用肉垫上的气息标记土地，并以抓挠的办法来释搁压力，舒展身材，去掉指甲上较老的一层。因此，你要安置高下凌乱的猫爬树，具有不共外表和材质的猫抓板，搁置成笔直、程度大概斜向目标，满脚猫咪的不共需要。





固然猫咪生计在室内更平安，但是有机遇的话，让他们平安地感受户外疏通，对于情绪健壮也很要害，还能减少疏通量。要注沉，这并不代表把猫咪闭在密封的猫包里外出，那不过另一个笼牢。有院子天然最佳，不的话阳台也将便。但是并不是每只猫咪都能学会享乐这种感受，所以假如你的猫咪瞅起来焦躁担心，不要抑制他。









06



接收猫咪的怪僻。









养猫的一大隶属劳作，便是要为他们举行铲屎、沐浴等卫生干净处事。这也是领会猫咪健壮状况的好机遇，主子能否十脚杰出，从巨细便常常不妨瞅出。





另外，猫还有许多办法来表白对于人类的爱，有些十分奇怪。头顶、踏奶，以至「送」你老鼠、小鸟大概虫豸等猎物。充脚领会猫咪表白「尔爱你」的十脚办法，也是展现你对于猫咪爱意的一种办法。







