如何训练狗狗捡东西,可试试“哄骗利诱”法

如何训练狗狗捡东西，训练狗狗技能的时候要有技巧，狗狗都喜欢吃东西，训练的时候可以抓住这一点，利诱狗狗训练一些动作。狗狗肯定没有人那么聪明，所以训练的时候要有耐心，而且不能太强迫狗狗，一次训练的时间要把握好，不然会适得其反。







如何训练狗狗捡东西 实施“哄骗利诱”法

第一、首先要饿着小狗，因为只有食物才是他最无法忍受的诱惑，其他手段如表扬、叫好等都是人自己逗自己的。

第二、受训的小狗一定要戴上颈圈。训练时一手用食物诱惑小狗，一手拎着颈圈，使狗用后腿站立。

第三、点食准确及时。点食是训兽的术语，意思就是喂食。一旦小狗做对一个动作，马上给它点吃的以资鼓励。

第四、固定口令。不能一会儿说“站”，一会儿说“别起来”。狗的兴趣全在吃上，它可没精力分辨你那多变的口令。 第五、会站了以后可以教转圈和作揖。教转圈时人拿着食物在狗头上方划圆圈即可。教作揖时，人用手把着狗的前爪，手把手教它作揖的 动作。无论训练狗做什么动作，主人嘴里要不断念叨口令。







注意如下几点：

1、受训小狗的最佳年龄是半岁到一岁之间，一岁之前小狗智力还没有发展成熟，一岁以后小狗已经养成了一些毛病和个性，会给训练带来 困难。

2、训练小狗的最佳时间是每天中午或下午，这时它往往胃口大开。训练时间每天两个小时就足够了，训练时要注意不要喂太多食物，一旦 它腹中有食，就该不听训了。训练时还要注意休息。

3、虽然不同狗种的领悟能力有差异，但是狗和人一样，有聪明的地方有笨的地方。奔跑型的狗如斑点狗虽然可训练性强，但让它站立和作 揖可真是难为它了。相反，虽然京巴“傻”，却是适合练习这些动作的。一般站立一天两天就能学会，聪明的狗一个星期能学会作揖。

4、主人一定要有耐心(它这可是练习给你挣面子呢!)，不能拔苗助长，不能急于求成，要一边哄一边“利”诱。但是遇到小狗耍赖偷懒时 ，一定不能由着它，要板起面孔，揍一下它的屁股，敲一下它的脑袋。

5、一但小狗学会这些动作，它一辈子都忘不了。因为它知道一做这个动作就有好吃的到口啦! 首先要明确，做为狗的天性，他是不愿意在自己的窝附近方便的。同时，狗会通过嗅觉找到经常方便的地方并把它固定下来。所以随着年龄的增长，活动范围的扩大，他会逐渐在远离自己窝的地方找一个相对固定的地点方便。



有两个办法，一是在家里固定一个地点让狗狗方便，二是不允许狗狗在家里方便。前者狗狗随时可以解决问题，但家里总是或多或少的有一点异味;后者则不论刮风下雨，每天必须带狗狗出去遛两次以上，但家里会更清洁。

小狗一个月大的时候就可以开始训练了，小狗学会定点方便是很快的，只要你在最初的几天里有耐心，一般都可以成功。定点的地方有很多，有人是指定在厕所的下水道，有人用宠物店买的狗厕所，有人用报纸，放在离小狗的窝远一点的地方。我觉得报纸不够吸水，所以一直用尿不湿，每天换一次就行了，也很方便。最开始的时候可以用报纸或者尿不湿沾一点小狗的尿，或者擦擦小狗的屁屁，然后放在固定的地点，小狗会自己找有味道的地方方便的。如果他不会找，你就要注意观察。

小狗在方便前总会有一些固定的动作，比如低着头在一个小范围里反复闻，来回走，转圈等等，一发现这种动作，就把他抱到指定的地点让他方便，在他方便完了以后夸夸他，让他知道他做对了。正常的小狗的生活应该是比较有规律的，吃完了饭，或者睡醒了觉，都会想去方便的，注意观察这个规律也会帮助你知道小狗什么时候会想方便了。 如果想让小狗习惯在外面上厕所的话，大体上应该从4-5个月大的时候开始。在此之前，小狗神经和肌肉发育还不充分，很难在家里憋住，教育他也很难记住。最开始一天要带他出去4-5次，也就是在小狗平时上厕所的时间要带他出去，让他在外面方便。而如果他在家里方便了，就要在现场教育他，让他知道你不高兴了，同时要把现场擦干净，不要留下味道，可以用84消毒液之类的反复擦，把味道去掉。随着狗狗越来越习惯在外面上厕所，带他出去的次数也可以逐步减少，但最终不能少于一天两次。



