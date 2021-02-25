怎么样训练小鹿犬打猎呢？

现在养狗的人有很多，养狗的种类呢，也有很多小鹿犬作为猎犬，现在虽然已经被家养，但是有的时候还是需要去训练一下，它们打猎的技能在训练打猎的时候，其实方法有很多种，大家必须要注重模拟训练和野外训练，因为狩猎的过程中，实际的野外训练可以给狗狗带来很多的好处，当然，在进行真正的野外训练之前，需要对狗狗的奔跑跳跃能力进行锻炼。

现在很多朋友都喜欢养猎犬，因为猎犬它本身来说比较聪明，而且反应比较机敏，很活泼，那么在养狗的时候也难免会想要对其进行锻炼，那么接下来就看看如何去训练小鹿犬打猎呢?

1.基础性的训练。

首先要对小鹿泉进行基础性的悬念，所谓基础性的锻炼指的就是一些弹跳力和奔跑速度的了 ,每 天因为作为作为猎犬，对于他的奔跑速度，身 体耐受力和弹跳力的要求都是比较高的,另外，还需要让狗狗去锻炼它的衔拾能力，因为狗狗在打猎的过程中，如果打到另屋时，需要把他们给运回来的，所以说这个能力也比较重要，这个整体的训练，大家看起来非常简单 ，但是每一部都需要很长时间的磨合期，这就需要大家跟狗狗要建立信任关系，这样才能够在训练的时候，狗狗能够配合自己。

2.模拟训练和实战训练相结合。

所谓的模拟训练，也就是建立一个模拟的狩猎场，让狗狗闻着气味去狩猎，那么这个狩猎场是比较小的，而整个狩猎的过程也比较简单,所以说在这个过程的训练中，能够给狗狗提供的不是一个完整的训练模式，所以说必须要让他们到野外去进行实战训练，因为野外的话 ，情况是很多变的，也可

以锻炼狗狗的随机应变能力，而且狗狗在奔跑起来也不会受到任何场地的限制,可能性比较多，也可

物以让狗狗更好的发挥，只有让狗狗多进行几次这样的野外训练，它们才能够掌握狩猎的技巧。

以上这个就是对于怎么样训练小鹿犬打猎的大致介绍 ，小鹿犬其实是一种比较聪明的狗狗，学东西的速度也是比较快的,所以说大家尽可能的要给狗狗提供一个比较好的空间，而且也要给他们足够多的耐心，它们是能够学会套非常优秀的打猎技能的

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