如何让马士提夫犬交飞盘?许多铲屎官看别人家的狗会许多技巧，然而是自家狗什么都不会，于是也想熟习，那么何如才华教会马士提夫獒犬交飞盘呢?

马士提夫獒犬交飞盘的熟习教程：

1.最启始不妨用一个球大概一个小棍教马士提夫獒犬去交。

2.用一个长的绳栓着马士提夫獒犬，保护你随时不妨把它拉回到你身边，渐渐地使劲拉绳索瞅瞅它能否过来。假如它不妨走近你身边，便要纵然赋予它赞美。

3.为了使马士提夫獒犬对于飞盘感趣味，不妨在它的眼前赶快地往返挪动飞盘，用飞盘去玩弄它，如许它便会十分想要获得飞盘，尔后它将会努力去追逮它到所有场合。

4.以一种激动的语调去说”飞盘“这个词汇，以便你的狗会将”飞盘“这个词汇与高兴的游玩、嬉戏通联在所有。如许，不管何时，当你的狗听到”飞盘“这个词汇时，便会前提曲射的预备去和你玩飞盘。

5.先以较短的隔绝扔出大概者滚出飞盘，如许你的马士提夫獒犬便会启始取回飞盘，当它把飞盘交回的时间，必定要赞颂它，当前咱们只是在教他取回，而非逮回。假如你须要，不妨给你的狗系上长绳以督促它能回到你身边，然而是此时牢记要赞颂它。

6.当马士提夫獒犬不妨逮捉到飞盘了，也便是以飞盘使你的狗而激动的启始，一朝它加入高度激动的状况，扔一个短隔绝，然而脚够高的飞盘，以便你的马士提夫獒犬不妨在飞盘降到大地之前获得它。假如倒霉的话它，将会试着在空中逮捉到它!只消它试图那样去干了，便算是波折了，你也要象前所未有过的那样赞颂他!假如它不试图在空中逮捉它，不要让它从大地获得飞盘，遏止它从大地拾取飞盘，共时你本人去拾腾飞盘。如许反复直到末尾它不妨在凌空的时间试着逮捉到飞盘。

7.一朝它启始不妨逮捉到短抛飞盘的时间，便不妨渐渐地减少隔绝，此时一般不要忘怀赞颂它的每一次胜利和波折的逮捉。

8.作一个胜利逮捉的数字记载，不妨以每抛十个飞盘为一组，统计百分比，如许不妨在你的马士提夫獒犬到达100%的胜利率之前，去考察你的狗的先进状况。万万不要以一个错误来动作屡屡熟习的中断。

9.须要时常熟习，时间隔绝太久的话轻易疏远。

10.当马士提夫獒犬衔飞盘回顾的速度变缓，以至途中便把飞盘给扔了这便表现狗狗曾经很乏了不想再玩了，这个时间熟习便须要中止了。







