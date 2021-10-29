哈士奇怎样练习没有拆家?主人最幸而哈士奇年少时代便要干佳社会化练习;哈士奇没有符合多只所有豢养，单只豢养的损害力会比拟小;当哈士奇出错时，必定没有能怂恿，要严厉品评培养，了解它明确过失为止。

1.多练习

哈士奇智商没有高，没有轻易驯良。因此在年少时代便要给哈士奇干佳练习处事。不然等两哈成年了，越发难以管束。例如需要的制止吩咐，不管怎样样必定要让哈士奇学会。

2.单只喂养

哈士奇十分爱损害，因此再喜佳哈士奇最佳也只养一只。哈士奇的血统和狼十分亲近，擅长团队行径。两哈的损害力绝没有是一加一即是两那么简略。

3.严厉培养

哈士奇犯了错必定要严厉培养，损害得严沉还要挨，让哈士奇了解惧怕，完全明确出错的成果。没有然下次径自在家时仿造搞损害。这种培养处事从年少时代便干效验更佳。

4.耐咬玩具

家里必定要多预备一些耐咬的玩具让两哈损害。而且每过一段时候便要换一批玩具，维持两哈的新奇感。假如你什么都没有预备独安闲家的哈士奇便大概会咬你高贵的沙发

5.多多交流沟通

加大疏通量，消费哈士奇的精神，不然它无聊赖了便会拆家。哈士奇是一种雪橇疏通犬，膂力大得惊人，因此遛哈士奇要比遛泰迪如许的小狗疏通量大多多了。骑自行车遛两哈的人多得是!







