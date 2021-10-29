怎样让狗狗认主人?从狗狗7个月大的时间启始，主人要保持给它零食玩具等赞美必定是有前提的。你须要庄重指使它睡眠、巨细便、游玩的场合，外出、进门的时间，你必需走在它的前方。绝没有答应它爬上你的床，当狗狗叼着玩具来找你时没有要理它。怎么让你的宠物狗狗记得自己？

宠物犬普遍在7-12月龄的时间启始有清楚的主人意识，这是因为它的社会性渐渐产生所形成的，所以须要展现的狗爸狗妈们最少要在这个时间点展现佳点哦，否者便被别人当它主人了。

那么怎样样在狗的认主期成为它的主人呢?试验截止标明：除了照料它的饮食起居外，更要害的是对于它练习，在练习和管制中产生说一没有两的威望性，产生你对于它的领袖位置。从它7个月大的时间开始，你须要保持干到以下五点：

1、给它零食玩具等赞美必定是有前提的，其余人经常悄悄给它佳吃佳玩的，却经常成没有了它的主人。

2、你须要庄重指使它睡眠场合、巨细便场合、游玩场合，其余人常常对于它宽饶却成没有了它的主人。

3、你必需走在它的前方，比它先外出、进门，比它先左右电梯等等，而其余人总在它身后追赶它去它想去的场合，却成没有了它的主人。

4、绝没有答应它爬上你的床，那是惟有你才不妨去的高尚场合，它只可睡在本人窝里，其余人和它所有在他的床上游玩，截止成没有了它的主人。

5、当它叼着玩具来找你时没有要理它，你才是不妨决断它游戏的人，其余人快意的交收它的约请所有游戏，却成没有了它的主人。



