怎样练习波士顿梗站立?关于于小型犬又馋嘴的这点几乎太简略，把狗粮搁在它们眼前在它们注重后渐渐拿高这个时间馋嘴的宝物便会随着你的手站起来。

波士顿梗站立练习心得：

①应用板滞性刺激的方式练习狗立：立普遍是在坐和卧的前提之上举行的。练习的方式是：训狗员令狗靠左侧坐佳，左腿后撤半步回身面向狗的侧面，右手握住狗的脖圈，左手绕过狗背伸向狗左侧腹部。在发出“立“口令的共时，左手将狗腹部进取悄悄托起，右手上提脖圈，唆使狗干出立的举措，当狗立后应即赋予充足赞美。重复练习屡次后，可渐渐缩小上托狗腹和提拉脖圈，直到狗能依据口令天然立起。

②训练狗立延平静关于隔绝指引的符合性：狗立减速的训练方式也与坐减速大概相通，简直实质可参照坐科手段练习。当狗能依据口令、手势赶快立起时，便不妨斟酌狗关于隔绝指引的符合本领。训狗员让狗靠左侧坐下，左手握住牵引绳中央部位，向前迈一步回身面向狗。在发出“立"口令的共时，左手向后轻拉牵引绳，唆使狗起立，共时右腿上前迈出半步，右手托住狗的前胸，以预防狗在起登时向前挪动。重复练习屡次后可渐渐缩小牵引绳的刺激效率，并延伸指引隔绝。

练习中应注意的问题

狗站立后向前挪动，应即时将狗拉回本地改正，没有可迁便。为了预防这种状况的涌现，不妨采用如下办法：

①在隔绝指引时，可将狗拴系在固定物体上统制。

②帮训员用长绳牵拉，当狗立后稍有前移的偏向时，帮训员便应忽然牵拉一下长绳，给予提醒狗。

③关于站立有前移偏向的狗，训狗员可用右手掌或者右足掌顶一下狗的前胸。

④关于站立有前移偏向的狗，没有要将”立“和”前来"科目连起来练习。







