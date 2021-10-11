博美幼犬怎样练习上厕所?屡屡博美幼犬从笼子出来先要戴到它的厕所去，完毕排便再去玩，假如干对于了要即时表彰它。假如它不在您指定的地方便利，要用严酷的口气告知它这是错的，而后将大地实脚荡涤，喷上除臭剂。沉复屡次上述方法，小博美很快便能养成在何处上厕所的习气了。

1、年幼时代的博美，巨细便都不顺序，渗透次数许多许多，练习起来有必定难度，动作主人的您必定要有耐性。您在练习它在指定地方巨细便之前，必定要保证它曾经听懂本人的名字，还要听懂您对于它的赞美和品评的口气，让它听懂您让它去厕所的口令。屡屡从笼子出来先要戴到它的厕所去，完毕排便再去玩。反复以来他便会逐渐产生习气。假如干对于了要即时表彰它。假如它不在您指定的地方便利，被您创造要用严酷的口气告知它这是错的，不妨用报纸卷拍挨大地以示正告。而后将大地实脚荡涤，喷上除臭剂。重复多次练习，小狗便能渐渐产生观念什么场合不妨渗透、什么场合不不妨了。

2、跟着年纪增大，等狗狗不妨实脚把握排便的顺序，而且不在家里随意上厕所后。不妨跟着喂食次数的缩小共时缩小上厕所次数。假如练习狗狗到外边上厕所，只须要把它观念中的厕所搁到室外的某个地方便不妨了。而且要保持固定的时候戴它出去，有些狗脆定不在房间里便便，假如你回家晚了它会很忧伤。

3、普遍1个月时候内，您的狗狗不妨准时到固定地方上厕所了!要指示的是，假如您的狗够聪慧不妨觉察到表面上结束厕所便要回家，它大概为了在表面多玩会儿而全力不去处理兵临城下。大概者特别应用不精确的排便引起你对于他的注沉。这种状况下主人该当最先斟酌矫正：尽管了解狗狗的须要，合理满脚狗狗的疏通、情绪等需要，要害的是让它不妨了解你们是协调的彼此了解的。

4、假如曾经渗透在其余场合时，应“及时改正'，把它戴到渗透物前用报纸卷起悄悄的敲它一下，并严酷的说"不可以"。而后将渗透物实脚荡涤，并将渗透物弄一点到指定地方。如许沉复有耐性的教育，久而久之小犬便会养成不到处排便的习惯了。



