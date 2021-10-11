一、注重金毛练习时要在安静的环境进行，狗主声响要温柔：

一开始练习金毛狗狗开始学习“站立”这一本领时，要在比拟宁静的情况下练习。如许便利让金毛狗集结注重力。共时狗主人脸上要富裕脸色，且声响温温柔悦。假如忽然怒目、推拉金毛，狗狗则会为为它干错了什么，进而没有能佳佳集结注重力进修。

二、金毛站立练习简直方式：

金毛练习重心是：最先让金毛坐在主人前方，金毛的头对于着右手肘部，尾巴往主人的左侧。而后主人右手抓在狗狗脖圈上头或者侧面，共时把左手搁在狗腹下并附在后腿上，手掌往下，喊犬的名字，发出"立"的口令(拖长腔调)。

当发"立"的口令时，悄悄地向条件金毛的脖圈，触狗狗的后腿使金毛站立(没有要挨犬腿，不过悄悄地触其腿，也没有要使劲猛拉犬站立)。当金毛站立后，手依然在本位，使狗狗维持站立姿态，屡屡最佳让金毛维持站立数秒钟。

三、练习金毛重点：

练习像金毛如许的庞大犬时，要把左胳膊搁在狗腹下，手掌触后来腿，这时假如犬要挪动，不妨应用手掌从侧面统制犬，使其处于精确的位子。发出一个或者多个"立"的口令，并让犬维持站立姿态一段时候。

共时要用右手给金毛举行手势告示，右手手指紧闭，把手举起离金毛面部3-6厘米处，如遇到犬面颊，也不要罢手。

不管用口令或者手势指引犬"立"时，左手应维持在本位子上努力让金毛站立几秒钟。金毛服从口令站立后，必定要赋予赞美。



