1、当狗狗学会了坐下之后(确定请瞅：怎样练习狗坐下)，可持续进修的趴下的练习，只消有点心动作饱舞，狗狗很快便能学会这个举措了哦!练习的方式是：先让狗狗戴着项链，而后发出“坐”的口令，吩咐狗狗坐下。

2、而后走到狗狗的眼前而且蹲下，交着把食物大概点心搁在手里，从狗狗的暂时渐渐由上向下挪动。

3、当您手中的食物大概点心向来遇到大地，狗狗为了吃点心，也会随着趴下。当狗狗正要趴下的刹时，您须要对于狗狗叫内销令：“趴”或者“趴下”

4、牢记要当狗狗实脚趴下，干脚举措后，才华把点心给它吃哦!

5、若狗狗不干到趴下举措，可试着把牵引绳悄悄向下拉，使它渐渐趴下，但是万万不行使劲拉，免得伤到狗狗。

6、若狗狗仍旧不趴下，可将您的左手绕过它的身材，用手按住狗狗的颈部，再使劲渐渐地将狗狗向下按，牢记不要太使劲，免得伤到狗狗哦!





注重事项

1、狗狗趴下后，如涌现后肢倾斜等缺点时，狗主人要即时改正，但是要注重方式，免得损害所有举措。

2、趴下和坐不要时常通联练习，免得狗狗发生趴后自动坐大概坐下后自动趴的不良通联。

3、趴减速未坚韧前，不要急于联合前来练习，免得损害减速。



