德牧训练站立怎么做？

一、基础办法

练习口令：“立”。

练习手势：练习者右臂自下而上向前平伸，掌心进取。

举措央求：狗狗依据指引，赶快干出“立”的举措，并维持“立”的长久性。“立”的姿态应天然，注重力集结。

二、练习过程

培养德国牧羊犬对于“立”的口令产生前提曲射，练习者将狗狗戴到较冷静而平展的地方，令其坐下。练习者右手握住狗狗的脖圈，左手伸向它的后腹部，在发出“立”的口令的共时进取一托，使犬站立起来，当犬站立后，应即时赋予赞美。如许重复练习，直至犬能干到一令一动为止，以来的练习可联合手势并渐渐蔓延指引隔绝。

培植狗狗站立延慢的本领，其方式是：练习者令犬坐下，且距其一步远，以口令和手势指引犬站立，如其没有立，可运用威逼腔调发内销令，并陪以板滞刺激，直至其能离练习者20米以上站立并延慢5分钟安排，本科目便算到达央求。

三、注重事项

1.站立科目应独自练习，不要与“坐”卧”通联起来，免得发生泛化局面。

2.练习初期，练习者没有能令犬前来而损害了举措，可回到其身边举行赞美。

3.当犬涌现站立后向前往来的缺点时，练习者应立时把它拉回本位，并适合落矮央求，但是没有能迁便它，免得发生没有良通联。











