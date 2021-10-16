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土狗怎么训练坐和卧？

时间：2021-10-16 09:42作者：admin

土狗怎样熟习坐卧?将食物搁在矮于土狗头部且不行让它抓到的场合，压矮狗狗腰部帮帮它坐下。当小狗臀部交触到大地时，高声说“坐下”。狗狗学会坐下后，拿着食物从狗狗的暂时渐渐由上向下挪动到大地，狗狗趴下时叫内销令”卧”;，完毕后给狗食物。如许沉复熟习的话，狗狗便能学会坐和卧啦。

土狗怎么训练坐和卧？

熟习狗狗坐

这是一个很要害的技巧，由于这是进修其余技巧的桥梁。假如它会坐，那么将很轻易学会卧。在你教狗狗坐的时间，该当选在它比拟宁静时，假如它启始躁动担心则该当中止。


将熟习它的食物搁在矮于它的头的部位，而且不行让它抓到，如许它便惟有坐下往返瞅。假如它不按央求坐下，压矮它的腰部帮帮它坐下。当小狗臀部交触到大地时，高声地说一遍"坐下"，只消说一遍，假如说多了，小狗大概混杂。这是项比拟花时间的熟习，不要急于求成，便算它胜利了，也要沉复屡次熟习。


两、当狗狗学会了坐下之后，可持续进修的卧的熟习，只消有点心动作饱舞，狗狗很快便能学会这个举措了哦。


熟习狗狗卧


第一步


让狗狗戴着项链，狗主人发出"坐"的口令，吩咐狗狗坐下。


第两步


狗主人走到狗狗的眼前而且蹲下，交着把食物或者点心搁在手里，从狗狗的暂时渐渐由上向下挪动。


第三步


当您手中的食物或者点心向来遇到大地，狗狗为了吃点心，也会随着趴下。当狗狗正要趴下的刹时，您须要对于狗狗叫内销令：&ldquo;卧!&rdquo;


第四步


牢记要当狗狗实脚趴下，干脚举措后，才华把点心给它吃哦!


第五步


若狗狗不干到趴下举措，可试着把牵引绳悄悄向下拉，使它渐渐趴下，但是万万不行使劲拉，以免伤到狗狗。



本文标签： 土狗 训练坐和卧

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