如何训练凯恩梗上厕所 凯恩梗大小便训练

怎么样熟习凯恩梗上厕所?狗狗的行动养成和主人平常的熟习是有离没有启的闭系的，主人惟有教会了狗狗定点大小便才不妨从很大水平上处理狗狗便便让家里脏乱的问题。

考察作息时候：

普遍在用饭、游玩、睡醒后的15～30分钟将会大小便。功夫，主人将狗戴至设定为厕所的地方，伴共并赋予指令提醒，直到大小便的完成。主人切莫心急，伴共时候将逐次收缩。





当下立时赞美：

在狗大小便的刹时，主人请用夸弛和和缓的语调赞扬狗。但是请没有要在狗曾经大小便完成，或者是拿有大小便的报纸再赞美狗，效验没有大。赞扬请掌握当下，狗较能了解，效验较好。





小嘱咐：熟习功夫，请疏忽狗的过失，只消赞美对于的行动即可。





全家人的协共：

指令没有精确且多变，轻易让狗爆发溷淆，最后引导熟习波折。请主人在熟习之前，一致指令，让教育的功夫，全家人都能用相通的指令教育狗大小便。





赞美办法注重：

没有必定要用食物赞美，尽管用表面或者是和缓轻抚等等的办法赞美。躲免狗为了赢得食物，而没有断扮演大小便的状况爆发。赞美办法许多，可依据狗的爱好水平和状况来选择赞美办法。





长久耐性教育：

除了教育功夫主人要耐性外。在狗不妨胜利定点大小便后，主人仍要继续耐性的伴共狗大小便，让狗习气。只有长久没有断的反覆熟习，狗才华真实的学会定点大小便。

室外操纵办法：

若要到室外举行大小便，请主人戴有狗大小便的报纸，剪碎并聚集撒在你憧憬的地方。普遍是在狗大小便的刹时，赋予赞美。尽管厕所后，再漫步，而且惟有在厕所才华嗅闻大地。



