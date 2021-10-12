决定巨细便地方：

小金毛戴回家前，你先要预先找佳一个固定的茅厕点，往后金毛即是在此地巨细便了，而且不再转变(准则很要害喔!)。这个地方，最佳能离金毛进食大概者窝远一点，因为金毛本来是很爱清洁的动物，不喜佳在本人用饭与睡眠的场合巨细便。

开辟定点巨细便：

因为金毛在进食事后不久，较容易想要上茅厕。因此你只消在屡屡金毛吃完饭大概者睡醒之后约10～20分钟安排(时间是非不妨考察金毛的风俗，比方转圈圈~~东闻西闻~~每只狗都有本人的预备举措)，当你考察到这举措涌当前，便赶快带领它到精确的地方，带领的办法不妨半推~~半拉~~半抱~~半哄~~~ 然而切勿操之过急~~大概是举措太大or作风太凶~~。戴他到一致地 点「待命」，一有解搁的企图，你便赋予饱舞。长此以往，他便会了解「饭后+某个地方上茅厕=主人喜悦」，而且遭到赞颂的一件事务。以来他便会「自动」在饭 后，跑到你时常戴他去的定点上茅厕。

不要随便挨骂：

不要容易因为巨细便挨骂小金毛，不然金毛会认为巨细即是一件"错事"， 以来只敢在主人没注沉时悄悄摸摸的拉~~~ 到时熟习起来可便烦恼了!当小金毛拉对于场合的时间，赋予大大的饱舞!拉错场合，只消用略微严厉(音量普及)的口吻跟金毛道："不可!"，而后赶快抱金毛到精确的场合巨细便即可， 拉错场合的渗透物~~要赶快清清洁， 而且该地方要实足除味(漂白水+除臭喷剂) 免得下次金毛闻到先前的滋味，又拉在一致场合~~如许沉复的跟金毛熟习几天~~

注沉：用挨骂的办法大概允许以换取金毛不敢在你眼前冒昧，然而可不保护他不会在你回身之后又到处巨细便。更而且时常挨骂，会让金毛的品格变得畏退缩缩，不自信，如许培养长大的金毛一点都不痛快，干为主人的你也光辉不到何处去。 刚刚降临你家中的金毛，大概许实足不行领悟你的口令大概是考察你的神情，然而是他不妨分领会你声响的顿挫顿挫。

金毛是很聪慧的，一阵子事后该当便回会定点巨细便了，然而学会之后，也不保护100%不会堕落喔!因为小金毛还小，偶尔情绪上的问题~~大概是忍功还没大金毛佳，偶尔来不迭到处便拉下去~~ 此时也不要太愤怒~~平常的(不是启倒车啦) 等长大一点，十足城市OK。