比熊怎样练习巨细便?在家当选佳像熊的渗透场所，搁个盒子，也不妨购狗茅厕来运用;当比熊犬有排便迹象时，带领它到指定地方巨细便;当狗狗干对于了要表彰它，假如狗狗在其余场合巨细便，应在它渗透中断后指责培养它。

把比熊幼犬戴回家前，不妨先在屋里找出一个让狗狗上茅厕的场合。例如：走廊、澡堂、阳台的角降都不妨，而后搁一个有旧报纸铺着的盒子大概购来的狗茅厕。这个场合即是让小比熊幼犬博门上茅厕的指定场所。

共光阴常狗主们也该当注重考察，一朝创造小比熊狗狗在主人身边坐立没有安，大概者嘴里发作声响，主人便要想是没有是比熊要尿尿了，这时便要把比熊幼犬戴到预先干佳的指定地方，让比熊幼犬在指定地方上茅厕。

最启始的时间不妨用报纸大概者湿布沾一点小比熊的尿，大概者揩揩小狗的屁屁，而后搁在固定的地方，小狗会本人找有滋味的场合便利的。

巨细便练习中要注重多饱舞比熊小狗狗，缩小指责挨骂比熊幼犬的行动。假如小狗没干对于，大概者在客堂大概者寝室拉了一地，也没有要容易挨骂小比熊， 不然狗狗会认为巨细即是一件"错事"， 以来只敢在主人没注重时悄悄摸摸的巨细便，以来练习起来可便烦恼了。

所以当小比熊拉对于场合的时间，主人便要赶快表彰饱舞;拉错场合，只消用略微严厉(音量普及)的口吻跟狗狗道："没有行!"，而后赶快抱狗到精确的场合巨细便即可。小比熊拉错场合的渗透物要赶快清清洁，并且该地方要完全除味(漂白水+除臭喷剂)。 免得下次比熊幼犬闻到先前的滋味，又拉在一致场合，以来便没有佳更正了。

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