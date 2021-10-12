德国短毛波音达怎么训练站立 德国短毛波音达站立训练

德国短毛波音达怎样熟习站立?固然说狗狗是一种比拟聪慧的动物，然而是假如不用比拟科学的熟习方式熟习，它们是比拟难把握举措办法的，那怎样熟习狗狗站呢?

开辟。让你的爱犬坐在你身旁，你的手指间握着一个赞美，并慢慢开辟它进取。当它站立起来嗅赞美时，评介它(说“真棒”)，表彰它，并让它吃赞美。跟着它连交博得胜利，不妨改为让它坐在你身材另一侧启始操演这个行动。反复这个熟习方式直到它博得最大胜利，即学会了站立并在等候赞美时维持稳固。

视觉指令。用手势开辟狗狗站登时，运用相通的方式，然而此次不过假冒手指间里握着一个赞美。当你的爱犬伴随你假冒的钓饵时，评介(说“真棒”)，交着表彰并赞美它一个你另一只手里握着的赞美品。

增添口令。不管从你身材哪一侧启始，一朝你的爱犬不妨流丽实行站立指令，你便不妨在它实足站登时，增添表面定名“站立”。

从趴下姿态站起。一朝你的爱犬在你身材任性一侧都能流利地从坐姿站起，而且你胜利定名了站立口令，那便不妨共时运用手势和口令熟习它从趴下姿态启始站立，直到流利为止。

指令拉拢：给狗仔俯卧撑加上站立。一朝你的爱犬熟习了狗仔俯卧撑中坐下——趴下——坐下拉拢，共时能从坐姿和趴下姿态流丽地站立起来，那便不妨混共三种指令——坐下、趴下、站立——并随机构成形式。

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