如何训练猫咪走失了自己回家的技巧与注意事项

随着现在撸猫一族的增多，现在很多都市朋友都会选择在家里养一只可爱的小猫咪作为自己的萌宠，其实猫咪是一个很认生的宠物，在一些特定的环境下都是很乖巧温顺的，有的时候猫咪调皮起来也是让主人倍感无奈的的，经常有宠物主来跟我们吐槽说家里的萌宠猫咪经常会跟主人玩捉迷藏的游戏，经常回家以后在家里找不到猫咪，其实如果猫咪经常有这样的动作的话 是很危险的，猫咪在一个环境下呆久了也会厌倦的，有的猫咪会离家出走，在外面玩耍的，很多宠物主们在猫咪走丢后都会惊慌失措，不知该如何去过，反而错过了最佳找猫的黄金时间，那么猫咪走丢后，我们该如何去做呢?下面我就为大家详细介绍下让猫咪走失了自己回家的技巧与注意事项。



一、发现猫咪走丢，首先一定要及时的去找，猫丢失的前3天是找猫的黄金时间，这时猫一般就在家附近，例如楼道间，隐蔽处，一定要抓紧时间去找，找回的可能性非常大。

二、尽量往上走，因为每只猫咪都有往上跑的习惯，如果是多层电梯，尽量不要错过每一层，家养的猫咪一般容易受到惊吓，比较容易忘记回家的路。

三、不要放过在每一个单元门口叫它的名字，其实猫也是很认主人的，耳朵也非常灵敏，它如果听到了，一般都是会叫的。

四、丢失后的7-10天，仍然是找回猫的重要时间，家养的猫胆子都很小，在很大程度上仍然在附近，可以在附近有流浪猫喂食点或聚集的地方找一下，猫的天性很容易引导它到同类聚集的地方。

五、7-10天以后，千万不要放弃，猫咪可能还在原地等你，如果它找不到吃喝的地方，可能会选择去更远的地方。家养的猫咪，一般没出过门，一旦出门很容易迷路，特别是现在的楼房和楼层布置都很相似。

六、可以把猫咪用过的猫砂抓一点放在你觉得猫咪可能跑到的地方，猫咪闻到一般会在原地等待，还有猫咪的饭盆、水盆，也可以放在窗台、门口，总之有猫咪气味的东西都可以。

七、猫走失后，基本上有两种不同的反应，一种是害怕但是仍然认识主人，听到主人的叫声会出来，第二种是吓得已经不知道谁是谁了，见到人就跑，这时候一定要有耐心!

八、千万不能太心急把猫吓得跑远了，不管是哪种情况，猫在陌生的环境里都是害怕的，一旦看见猫咪，不要大声喊叫，一定要尽可能安静的靠近，就像平时在家一样，一旦抓住千万不要松脱。

九、如果一直找不到，也有可能是被人抱走了，这时候可以在家附近粘贴寻猫启示，在比较显眼的地方，要注意不会被撕掉。

十、很多猫跑出去后，即使附近有猫吃饭的地方，前几天也可能常常吃不上，一是因为害怕，二是因为会被那里的地头猫欺负，特别是绝育过的猫。