波萨维茨猎犬价格及训练方法

波萨维茨猎犬，别名：颇赛克猎犬、颇赛孜猎犬，原产地是克罗地亚，远古时期的狩望猎犬的确起源于地中海南部的非洲国家，而与地中海北部接壤的国家中的猎犬则能适应复杂的地形和恶劣的气候，比如脚步十分稳健的波萨维茨猎犬，它就是如此。

波萨维茨猎犬的特征

波萨维茨猎犬肩高：43cm-59cm;体重：16kg-20kg。耳朵圆且平的耳朵垂至狭长头部的两侧，眼睛警觉呈黑色。鼻子大，颜色为黑色。四肢肌肉发达，前肢与地面垂直，足掌结实紧凑。披毛粗糙、短而密，被毛颜色有毛肝色、淡黄色、红色。

波萨维茨猎犬价格

波萨维茨猎犬的其智商较高，领悟能力极好，是非常聪明的宠物犬，起价格在2000-5000元左右。幼犬价格在600-1200之间。

波萨维茨猎犬训练要素

(1)建立友谊

训练波萨维茨猎犬的第一步也是最关键的一步，就是建立良好的友谊关系。主人在幼犬成长过程中，多多给予陪伴，让狗狗体会到主人的爱。这样狗狗就会很服从主人的命令，训练其他技巧就非常简单。

(2)合理的训练

训练的初期，很多主人都会急于求成，但是主人们一定要记住“欲速则不达”的道理。每天训练4-5次每次5-8分钟效果最佳。过度的训练会导致狗狗产生厌学情绪。过段的训练又会造成训练掌握不牢靠，容易忘记。

(3)刺激训练法

对于没有经过训练的狗狗来讲，枯燥的训练只会让他们失去训练的兴趣，训练效果也并不理想。所以主人在训练的时候可以利用一些游戏、食物来刺激狗狗完成任务。