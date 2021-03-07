狗狗对于我们来说，不仅仅是看家那么简单，很多时候它对于我们来说就像朋友一样。每只狗狗都有自己独特的个性和技能，训练狗狗的技能也成为现在主人们非常热衷的一件事，甚至有的主人会把狗狗送到专业的训练机构，其实，对于狗狗的技能，大家都已通过以下一个小测试，判断狗狗的技能到底如何。



1、社交能力：测试者跪在幼犬前面一段距离，呼唤幼犬前来，若然幼犬尾巴坚起直奔过来，它定是头充满信心、喜欢社交的狗儿;至于性格独立的狗儿可能无动于衷;而柔怯的幼犬可能会前来但态度犹豫，且尾巴垂下。

2、追随：测试者先站起来慢行，以吸引幼犬追随他，对于自信心强的幼犬会主动追随;而强悍的会奔在前面，或是绊手绊脚;柔怯的会迟疑地却行又止、独立的则走到别处去了。

3、压制：将幼犬翻在地上四脚朝天，用一手按着它的胸口，并微用力限制它不许活动，以双眼盯着它的眼半分钟。此时强悍的会努力挣扎，目光不显畏惧，柔怯的则会顺屈从，目光游移/这项测试极为重要，最强悍的幼犬只适宜经验丰富的人士饲养。

4、气度：完成压制测试后，立刻将幼犬放在面前，温柔抚摸它全身、轻轻地对它说话，并低首倾前让它可以舐到测试者的面孔。对于一头不忘记刚才被压制，气度不宽宏的犬只，是比较难接受训练的。

5、提高：双臂抱着幼犬在胸前，站起来半分钟;目的是考验它在不能控制的环境下如何应付，若能舒然躺在臂弯的幼犬，长大后较容易适应陌生环境;相反不断挣扎的幼犬，具长大后同样会不愿接受人类的支配。

6、寻回：以一张纸捏成纸团，抛在幼犬面前数尺，通常它的反应会：奔向纸团、衔起它、在测试者的鼓励下走回来，这将是容易受训的良犬。对纸团兴趣不大甚至走掉，这犬只可接受训练的程度较低。衔着纸团走向角落独自咬扯玩耍，这头性格独立的狗儿将来需要老练的训练师。这项测试在选择工作犬上固然重要，试验它对人类是否有举也颇有用。