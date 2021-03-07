在户外时怎么训练狗狗不让它乱拣东西吃？

很多的狗狗一放出去，就算它吃的再饱，它也不能控制自己，看见地上有什么东西它就会用嘴巴拱一拱、嗅一嗅，甚至还会直接吞进嘴里吃起来。地上的东西又脏又臭，一些有害物质，很可能对狗狗的健康造成危害，所以我们一定要克制它的这个不良行为。亲爱的各位小主，你们的狗狗也有这样的毛病吗?





狗狗乱拣东西的原因

1、 有可能是遛了一会食，被消化掉了，肚子又空出一点地了，

2、 有也有可能是它本身都没吃饱，所以找食物来满足自己的胃;

3、 也许是狗狗营养不均衡，缺乏某种营养(比如维生素、植物纤维等);

4、 最有可能就是它的坏习惯。



针对以上问题的解决方案:

第一条：如果它在遛食之前吃饱了，主人可以自带一点它喜欢吃的食物，等它有捡东西的行为时，你就把自带食物给吃，这样长期坚持下来，它应该就不会去捡地上的东西了;

第二条：尽量在原先食量的基础上给它少许的增添一点，然后在带它出去散步，看它是否还会捡地上的东西吃，如果还捡那就是习惯问题，

第三条：主人需要给狗狗增添营养均衡的食物，适当地补充维生素膳食纤维等，这样也有利于狗狗的健康。

针对它的坏习惯问题，跟我们主人也有很大的原因，可能是我们主人没有给狗狗灌输这方面的信息，没训练它这方面的习惯，时间长了狗狗以为这样做是可以的，由此就养成了这个坏习惯。由此看来狗狗的好习惯还得从它小时候抓起。