如何训练纽芬兰犬大小便？

纽芬兰犬是一种非常粘人调皮的狗狗，这种狗狗的智商很高，训练只要有方法就能够快速训练好，下面小编就告诉大家具体的训练方法!







训练纽芬兰犬定点大小便的方法：

不管纽芬兰犬是在幼犬时期还是成犬时期，它都是智商超高的那一种族，所以在训练其纽芬兰犬的时候，我们会比和饲养其它宠物犬有很大的差距，像这种聪明的犬种我们大概说一遍，它就能记住。

正常情况下的纽芬兰犬，它是温顺、乖巧的，可是当它想上大小便的时候，它就会在你旁边出现急躁烦躁的样子，有可能会在你旁边转圈圈，也有可能冲你摇尾巴，甚至还有可能两腿朝上扒你的裤子，这些情况，这就是证明纽芬兰犬想上大便或小便了。

我们作为主人只需要将它领到厕所的位置，给它铺上一块报纸，或者是狗便盆。它就能闻一闻自己解决了，根本不需要每次上厕所时都教它，大概只需要三次，聪明的纽芬兰犬，就完全自己学会上大小便了。

最后要说说，很多主人都买宠物诱导剂，这种诱导剂号称只要喷在狗厕所里，它就能刺激找着路线去上厕所，其实在这里小编不建议大家去购买，因为那个东西里面会发出一些化学性的气味，影响纽芬兰犬的嗅觉，主人在自己能教的情况下，尽量不要让一些外物去引导你的宠物。你的教育能跟宠物一起增加一些乐趣和亲近感和熟悉感，为什么还要靠外力而减少时间呢。

另外，纽芬兰犬虽说小时候调皮了一点，可能会出现给你乱拉乱尿的情况，但是千万不要用暴力对待哦，纽芬兰犬它可是众所周知，狗狗界当中的大暖男伴侣犬。好好对待它，你一定能收获的，可不止一份回报。



纽芬兰犬训练方法：

1.取得信任

要想成为一名合格的家长，对狗狗进行训练，那么就要先取得它的信任。其实要想取得狗狗的信任非常的简单，只需要将狗狗带回家的时候多与狗狗相处，跟它培养感情，并且每天照顾它的饮食就可以了;

2.简洁清晰的口令

当取得了狗狗的信任之后，就可以开始对它进行训练了。在训练前要帮狗狗制定简洁明了的口令，每天用这些口令对狗狗加以训练。在每次的训练时，宠主可以采取奖励的方法来训练狗狗;

3.足够的耐心与陪伴

纽芬兰犬的智商在狗狗中的排名为34位，算是聪明的狗狗。但是再聪明的狗狗，才接触新知识的时候也需要时间，因此就需要宠主们对狗狗多些耐心与关爱;

4.禁止打骂狗狗

狗狗虽然不会说话，但是它们对你的态度非常的敏感。纽芬兰犬虽然脾气温和，但是动不动的打骂会让它们对主人产生怀疑，从而对人类不产生不信任感，因此宠主一定不能打骂它们，反而要给它们足够的耐心与包容;

5. 适当的奖励

每当狗狗做对一个动作，宠主都应该奖励狗狗，抚摸它并且鼓励它，那么狗狗在下次练习的时候就会更加的积极。









