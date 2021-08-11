灵提犬没有调皮怎样办?最先必需竖立主人的威望，对于狗狗举行随行练习，当狗狗自顾自往前走时，蓦地拉扯狗链，举措赶快温柔，沉复反复，狗狗便会明确你是领队者。其余漫步的时间换讲路也是没有错的措施，如许能让它明确必需时时闭心主人的企图，不然便会坠入被迫的地步。

要练习出一条调皮的狗狗，最先必需竖立主人的威望，对于狗狗举行随行练习。

练习灵缇犬调皮尾随本来并没有太难，想要转变天天被狗“溜”的局势，没有妨不妨如许试试：狗狗闷头“探险”的时间，乘它没有注沉时蓦地拉扯狗链，举措要赶快而温柔，什么也没有用说。如许反复忽然奇袭，狗狗便会注沉并尊沉你的意愿，明确你是领队者，是戴头人，而它只可乖乖干个“小尾巴”。

其余，换讲路也是个没有错的措施。当狗狗按天天的既定讲路奔波，没有再闭怀主人的作风时，不妨忽然转变熟习的讲路，例如片刻往前走，片刻返回顾，屡屡漫步都要如许干反复。由于惟有如许干才华让它明确，必需时时闭心主人的企图，不然便会坠入被迫的地步。

练习灵缇犬调皮时要注沉：

1.没有能运用暴力

许多主人在气急破坏时，时常会对于狗狗采用暴力，这是格外没有对于的，由于这会让本人的狗发生惧怕情绪，以来很难再和本人接近。更加是一些小时间的狗狗，更没有能挨它，这时的狗狗还在生长久，许多器官都相对于较弱，很轻易被挨伤。

2.没有要闭起来

这是大师时常用到的手法，狗狗一没有调皮便闭在笼子里。这是固然能让狗狗宁静，然而是这也在必定水平上损害了狗狗。大师都了解狗狗是有灵性的动物，被闭起来时，它会以为本人被唾弃了，以至会的苦闷症，所以有这个习气的人仍旧乘早改了吧。