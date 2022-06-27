你在封面瞅到的这弛照片，是由澳大利亚照相师Lachlan Gilding所拍摄。 而且，成为了2020年澳大利亚年度天然地舆照相师奖(2020 Australian Geographic Nature Photographer of the Year)“最好作用力”(“...
迩来(2020年11月26日)，小编元元在寰球著名社接网站瞅到了一则风趣的鬣蜥出卖告白，然而是瞅完小说的全体实质却让人扎心了！ # @Chris Evans 机遇罕见，仅限欧洲购家！ 尔要交易的是一...
没有久前的成世界午，雌性鬃狮蜥因为情景焦急，被送往宠物病院便诊。 她的主人放工回家后创造，它豢养的鬃狮蜥泄殖腔里竟然拖出了一条长长的物品。 动作雌性鬃狮蜥，这确定没...
迩来，各大爬宠相干微信大众号犹如都纷繁和一种喊干钩盲蛇(Ramphotyphlops braminus)的物种杠上了。此刻天，小编元元要给大师引见的却是与盲蛇和蚯蚓都十分神似的蚓螈。然而是，这种你...
“ 我在豹纹守宫身上发现的潜力和多样性，不仅给我提供了自我挑战和机遇，并且让我能够以一种充满活力的方式将这种活灵活现的艺术品呈现给大家。—— 罗恩·川普 无论你是业余...